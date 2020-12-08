Глава ЦБ призвала защитить людей от «впаривания» сложных инвестпродуктов
После притока на фондовый рынок неопытных людей финансовые организации стали «впаривать» им сложные инвестиционные продукты, заявила во время выступления на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде глава Банка России Эльвира Набиуллина. В связи с этим ЦБ предлагает запретить на 1,5-2 года продажу таких продуктов неквалифицированным игрокам.
По словам главы регулятора, в связи со снижением ставок по депозитам многие люди в поисках альтернативных источников дохода решили попробовать себя на фондовом рынке. В итоге количество розничных инвесторов стало быстро расти: за два года число граждан, открывших брокерские счета, возросло более чем в четыре раза — до 8,5 млн. При этом закон, который разделяет инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных и запрещает последним приобретать некоторые виды продуктов без прохождения тестирования, вступает в силу только с 2022 г. Этим, как утверждает Набиуллина, пользуются финансовые организации.
«Мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан им на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впаривать» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. И на наш взгляд, это требует решительных действий», — сказала она.
Набиуллина подчеркнула, что сейчас злоупотребление доверием клиентов стало распространенной практикой. Так, им предлагают приобрести сложные структурные продукты без гарантированной доходности и возврата вложенных средств.
В связи с этим ЦБ будет выпускать ключевые информационные документы, подробно описывающие финансовые продукты и связанные с ними риски. Продавец при этом будет обязан дать инвестору эти документы на ознакомление. Кроме того, регулятор предлагает минимум на 1,5-2 года ограничить продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов. Данный запрет будет снят после того, как заработает система тестирования инвесторов в рамках принятого закона.
Набиуллина уточнила, что запрет может коснуться структурных продуктов, продуктов с плечом (когда сделка осуществляется на заемные средства. — прим. ред.) и продуктов с иностранной составляющей в базовом активе. Также Набиуллина предложила «передвинуть» некоторые нормы закона о категоризации инвесторов на 1 октября 2021 года.