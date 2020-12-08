Глава ЦБ призвала защитить людей от «впаривания» сложных инвестпродуктов

По словам главы регулятора, в связи со снижением ставок по депозитам многие люди в поисках альтернативных источников дохода решили попробовать себя на фондовом рынке. В итоге количество розничных инвесторов стало быстро расти: за два года число граждан, открывших брокерские счета, возросло более чем в четыре раза — до 8,5 млн. При этом закон, который разделяет инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных и запрещает последним приобретать некоторые виды продуктов без прохождения тестирования, вступает в силу только с 2022 г. Этим, как утверждает Набиуллина, пользуются финансовые организации.