ЦБ рассказал, к каким бумагам получат доступ неквалифицированные инвесторы

ЦБ рассказал, к каким бумагам получат доступ неквалифицированные инвесторыКритерии отбора структурных облигаций для них вступят в силу 1 апреля 2022 года
Банк России определился с концепцией критериев отбора структурных облигаций (СО) для неквалифицированных инвесторов. Критерии должны войти в нормативный акт, связанный с вступлением в силу 1 апреля 2022 г. ряда положений закона о категоризации инвесторов. Об этом начальник управления эмиссионных ценных бумаг Банка России Ирина Осиюк рассказала на конференции НАУФОР и Московской биржи «Структурные продукты». Ранее эти критерии в течение двух лет обсуждались рабочей группой участников рынка и регулятора.
Структурные продукты – инвестинструменты, в которых сумма, подлежащая возврату розничному инвестору, зависит от финансового результата одного или нескольких активов, которые не были им прямо приобретены. Они становятся все более популярными у инвесторов, так как позволяют получить более высокую доходность, но они сложнее для понимания и зачастую несут более высокие риски.
Изначально финансовое сообщество выступало против ограничений на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг в принципе.
«Я думаю, что введение в закон правила, что неквалифицированным инвесторам могут быть доступны не все СО, а лишь те, которые соответствуют определенным критериям, установленным Центробанком, – это неправильно, это ошибка», – заявил на конференции президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Тем не менее НАУФОР активно работала вместе с регулятором, пытаясь найти компромисс в плане критериев, которые бы сделали эти облигации приемлемыми с разных точек зрения.
Банк России занял жесткую позицию в главном вопросе – обязательном наличии ограничений и критериев, но в то же время по ряду вопросов пошел навстречу участникам рынка. В частности, регулятор отказался от ограничения субъектного состава СО, потому что нормально проконтролировать это, особенно после выхода облигации в свет, невозможно, пояснила Осиюк. Также регулятор больше не настаивает на том, что можно покупать лишь те облигации, которые торгуются на бирже. «От минимального номинала тоже отказались – не нашли в этом большого смысла, согласились с рынком, что это не является обязательным», – рассказала представитель регулятора, отметив также, что решили сохранить фишку объявления ключевых параметров непосредственно перед размещением, отказавшись от предложения фиксировать числовые значения заранее.
Таким образом, концепция критериев на сегодняшний день включает несколько важнейших пунктов. «Первое – либо качественная база (высокорейтингованный эмитент бумаг), либо высокорейтингованное контрольное лицо, в этом случае не требуется ограничивать максимальный уровень потерь. Если база не настолько классная, то максимальный уровень потерь ограничивается 30% до трех лет, и это определятся по кривой [доходности]», – пояснила Осиюк. Второй критерий – выплаты должны происходить деньгами или качественным базовым активом по выбору владельца (а не эмитента, как предлагал рынок). Но вводятся определенные ограничения по базовым активам. «Чтобы неквалифицированный инвестор мог получить в собственность бумаги или инструменты, он должен иметь возможность в принципе их приобретать. Поэтому в базу не может быть заложен инструмент, который недоступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Это значит, что, например, производный финансовый инструмент как база для СО, предназначенной для неквалов, невозможен», – рассказала представитель ЦБ.
Третий критерий – понятность базового актива, четвертый – прозрачность. При этом не только самого структурного продукта, но и его базового актива, что подразумевает полное раскрытие информации о нем. Эмитент СО добровольно берет на себя обязанность раскрывать информацию о базовом активе и заложить возможность для инвесторов в случае нарушения этого обязательства. Пятый критерий (который регулятор ранее не обсуждал с рынком) – в структуру облигации не должно быть заложено большое плечо, т. е. соотношение объема базового актива и облигаций должно быть в определенных рамках. Кроме того, если приобретение базового актива требует для неквала прохождения тестирования, подчеркнула Осиюк, значит, и для покупки СО с этим базовым активом нужно будет проходить тестирование.
Неприятным сюрпризом для рынка стало решение Банка России увязать по срокам вступление в силу этих критериев с началом действия основных положений закона о категоризации инвесторов – 1 апреля 2022 г. Тимофеев назвал это плохой новостью, вредной для рынка, и предложил регулятору подумать о сроках еще раз. Президента НАУФОР смущает, что с 1 января 2021 г. вступают в силу правила продаж – внутренний стандарт, которому должны подчиниться все участники профессиональных ассоциаций, где СО отведено много места. Но получается, что критериев для отбора этих бумаг еще не будет. Кроме того, многие инструменты, при покупке которых нужно было бы тестирование, будут продаваться без него – по нынешним правилам. Тимофеев выразил недоумение, почему крайними в списке таких бумаг оказываются СО, и предложил продавать их также по старым правилам до апреля 2022 г.
Антона Плясунова, начальника управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие», смущает пункт об ограничении риска 30% за три года: «Тогда я не могу продать неквалу облигацию «Лукойла», потому что в ней нет гарантии защиты на уровне 70%, потому что и «Лукойл», и «Газпром» может дефолтнуть. Если быть честным – даже ОФЗ нельзя продавать неквалифицированному инвестору».
Эксперты соглашаются, что должен быть стандартизированный подход к раскрытию информации. «Должно быть достаточное информирование и обучение как клиентов, так и продающих подразделений. Все это проще и легче делать, когда мы говорим про понятный продукт», – отмечает Артем Мартиросов, управляющий директор группы структурных облигаций ПАО «Банк ВТБ». Павел Васильев, исполнительный директор, директор по инвестиционным и секьюритизированным продуктам ПАО «Сбербанк», заметил, что «дьявол, как всегда, будет в деталях, но первое ощущение [от предложений Банка России] – сдержанно позитивное».