ЦБ рассказал, к каким бумагам получат доступ неквалифицированные инвесторы

Неприятным сюрпризом для рынка стало решение Банка России увязать по срокам вступление в силу этих критериев с началом действия основных положений закона о категоризации инвесторов – 1 апреля 2022 г. Тимофеев назвал это плохой новостью, вредной для рынка, и предложил регулятору подумать о сроках еще раз. Президента НАУФОР смущает, что с 1 января 2021 г. вступают в силу правила продаж – внутренний стандарт, которому должны подчиниться все участники профессиональных ассоциаций, где СО отведено много места. Но получается, что критериев для отбора этих бумаг еще не будет. Кроме того, многие инструменты, при покупке которых нужно было бы тестирование, будут продаваться без него – по нынешним правилам. Тимофеев выразил недоумение, почему крайними в списке таких бумаг оказываются СО, и предложил продавать их также по старым правилам до апреля 2022 г.