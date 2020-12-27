ФНС и Минфин разъяснили тонкости применения льгот в IT-отрасли

«Указанные льготы не распространяются на операции по передаче прав на программы и базы данных, если такие права заключаются в возможности распространять рекламную информацию в сети интернет или получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении и реализации товаров, искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах, а также заключать сделки», – указывает директор департамента налогов и права Deloitte Максим Мосейков.