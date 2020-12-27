ФНС и Минфин разъяснили тонкости применения льгот в IT-отрасли

ФНС и Минфин разъяснили тонкости применения льгот в IT-отраслиЭто позволило снять лишь часть вопросов компаний по налогообложению в новом году
Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) дали разъяснения по налогообложению IT-компаний после вступления в силу послаблений и льгот, предусмотренных налоговым маневром. Речь идет о снижении ставки налога на прибыль до 3% и страховых взносов для производителей программного обеспечения до 7,6%.
Но главное – продажа программного обеспечения, включенного в реестр российских программ, освобождается от НДС. Все эти льготы вступают в силу с 1 января 2021 г. Однако получить их смогут не все компании, работающие в сфере информационных технологий.
«Указанные льготы не распространяются на операции по передаче прав на программы и базы данных, если такие права заключаются в возможности распространять рекламную информацию в сети интернет или получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении и реализации товаров, искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах, а также заключать сделки», – указывает директор департамента налогов и права Deloitte Максим Мосейков.