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ФНС и Минфин разъяснили тонкости применения льгот в IT-отрасли

Это позволило снять лишь часть вопросов компаний по налогообложению в новом году
Любовь Маврина
IT-индустрии пока не удается просчитать последствия от использования новых льгот /Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) дали разъяснения по налогообложению IT-компаний после вступления в силу послаблений и льгот, предусмотренных налоговым маневром. Речь идет о снижении ставки налога на прибыль до 3% и страховых взносов для производителей программного обеспечения до 7,6%.

Но главное – продажа программного обеспечения, включенного в реестр российских программ, освобождается от НДС. Все эти льготы вступают в силу с 1 января 2021 г. Однако получить их смогут не все компании, работающие в сфере информационных технологий.

«Указанные льготы не распространяются на операции по передаче прав на программы и базы данных, если такие права заключаются в возможности распространять рекламную информацию в сети интернет или получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении и реализации товаров, искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах, а также заключать сделки», – указывает директор департамента налогов и права Deloitte Максим Мосейков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных