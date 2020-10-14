Бизнес предложил включить в налоговый маневр для IT поисковики и соцсети
Российская ассоциация электронных коммуникаций, в которую входят в том числе Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon, предложила правительству и профильным ведомствам распространить налоговый маневр для IT-компаний на компании «цифрового контура», оказывающие цифровые услуги, сообщил РБК со ссылкой на итоговую резолюцию Российского интернет-форума 2020, в которой содержатся предложения по новым мерам поддержки отрасли.
Закон о налоговом маневре в IT-отрасли быт принят летом 2020 г. Согласно закону, с 2021 г. для компаний, 90% выручки которых приносит разработка и продажа софта, страховые взносы будут снижены с 14% до 7,6%, налог на прибыль – с 20% до 3%. При этом будет отменена нулевая ставка НДС при продаже программного обеспечения. Льгота будет действовать для компаний, аккредитованных в Минцифры.
РАЭК предлагает распространить налоговый маневр на поисковые сервисы, соцсети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т.д. По мнению членов ассоциации, большинство компаний отрасли не смогут воспользоваться льготами, потому что не подходят под критерии поддержки. Значительная доля доходов интернет-компаний приходит от рекламы, подписки, продажи виртуальных товаров, передачи прав на объекты интеллектуальной собственности и др.
В резолюции говорится, что налоговые льготы не смогут получить разработчики систем электронного документооборота, банковского и кассового софта, систем управления взаимоотношениями с клиентами и т.д. «Абсолютно бесполезным закон будет для ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология». Хотя они не меньше других нуждаются в господдержке», — отметили в РАЭК.
В ассоциации заявили, что снижение выручки и прибыли интернет-компаний приведет к сокращению рынка, а из-за отсутствия у инвесторов свободных денег и готовности вкладывать будет трудно заменить ушедших игроков. Это может привести к наращиванию доли рынка иностранными компаниями, в которые будут устраиваться на работу сотрудники закрывшихся российских компаний.
Ассоциация также предложила распространить налоговый маневр на все IT-компании, а не только системообразующие, малый и средний бизнес.