Бизнес предложил включить в налоговый маневр для IT поисковики и соцсети

Закон о налоговом маневре в IT-отрасли быт принят летом 2020 г. Согласно закону, с 2021 г. для компаний, 90% выручки которых приносит разработка и продажа софта, страховые взносы будут снижены с 14% до 7,6%, налог на прибыль – с 20% до 3%. При этом будет отменена нулевая ставка НДС при продаже программного обеспечения. Льгота будет действовать для компаний, аккредитованных в Минцифры.