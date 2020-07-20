Власти снизят налоговую нагрузку для IT-компаний за счет региональных бюджетов

Власти снизят налоговую нагрузку для IT-компаний за счет региональных бюджетовХотя уже сейчас у субъектов не хватает средств на программы господдержки
Правительство внесло в Государственную думу поправки в часть II Налогового кодекса о проведении так называемого налогового маневра в IT-отрасли. «Для IT-отрасли предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, – обнулить», – указано в пояснительной записке к законопроекту. В результате налоговые условия для IT-бизнеса окажутся лучше, чем, например, в Индии или Ирландии.
Но если бизнес от налогового маневра, безусловно, выиграет, то региональные бюджеты пострадают, считают экономисты. Как отмечает руководитель группы бюджетных исследований ЦМАКПа Елена Пенухина, доходы субъектов Федерации уже резко упали из-за государственных мер поддержки бизнеса в виде отсрочки и льгот по уплате налогов, сборов и арендных платежей. А теперь еще и высокие технологии хотят финансировать за счет региональных бюджетов. «Более трети собственных доходов бюджетов субъектов РФ составляет налог на прибыль, и именно поступления по этому виду налога «просели» в регионах сильнее всего: за два месяца карантина – на 33,7% в реальном выражении по сравнению с апрелем – маем 2019 г. Его резкое падение внесло наибольший вклад – более 50% – в снижение собственных доходов региональных бюджетов», – отмечается в «Обзоре состояния бюджетов субъектов РФ», подготовленном аналитиками ЦМАКПа. Особенно сильно бюджетные расходы возросли в богатых регионах, в итоге почти 80% всего дефицита (192 млрд из 245 млрд руб.) сейчас приходится на Москву, Московскую область, Республику Татарстан, Свердловскую область и Республику Башкортостан.
По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, новая налоговая помощь бизнесу от правительства усилит давление на регионы. «Безусловно, это плохо отразится на региональных бюджетах. Хотя регионов, где работает много IT-компаний, совсем немного, реализация подобных мер должна предусматривать механизм компенсации выпадающих доходов. А вот с этим ясности никакой нет», – говорит он.
При этом директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович надеется, что «недосдача» налогов будет компенсирована и даже превышена ростом налогов из других отраслей, где будут внедряться инновационные технологии от IT-компаний. «Это легкая и обувная промышленности, металлургия, авто- и авиапром и многое другое. Да и сама IT-отрасль, которую сейчас поддерживает правительство, в будущем ответит на эту поддержку – инвестициями, ростом занятости, ростом налоговых отчислений, в том числе и в региональные бюджеты», – заявил он «Ведомостям». Остапкович также подчеркивает, что поддержкой IT-отрасли занимаются сейчас во всем мире, так как очевидно, что именно эта сфера способна обеспечить новый экономический рывок. «И в основном поддержка идет через налоговые послабления», – указывает эксперт.
С Остапковичем соглашается и директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Дан Медовников, который считает, что «для большинства регионов налоги с продажи софта не являются значимой статьей доходов», так что серьезных проблем у них возникнуть не должно. «Хотя, возможно, есть исключения», – отмечает эксперт.