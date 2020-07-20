Власти снизят налоговую нагрузку для IT-компаний за счет региональных бюджетов

Но если бизнес от налогового маневра, безусловно, выиграет, то региональные бюджеты пострадают, считают экономисты. Как отмечает руководитель группы бюджетных исследований ЦМАКПа Елена Пенухина, доходы субъектов Федерации уже резко упали из-за государственных мер поддержки бизнеса в виде отсрочки и льгот по уплате налогов, сборов и арендных платежей. А теперь еще и высокие технологии хотят финансировать за счет региональных бюджетов. «Более трети собственных доходов бюджетов субъектов РФ составляет налог на прибыль, и именно поступления по этому виду налога «просели» в регионах сильнее всего: за два месяца карантина – на 33,7% в реальном выражении по сравнению с апрелем – маем 2019 г. Его резкое падение внесло наибольший вклад – более 50% – в снижение собственных доходов региональных бюджетов», – отмечается в «Обзоре состояния бюджетов субъектов РФ», подготовленном аналитиками ЦМАКПа. Особенно сильно бюджетные расходы возросли в богатых регионах, в итоге почти 80% всего дефицита (192 млрд из 245 млрд руб.) сейчас приходится на Москву, Московскую область, Республику Татарстан, Свердловскую область и Республику Башкортостан.