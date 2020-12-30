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Шансы на сохранение мягкой денежно-кредитной политики сохраняются

Однако это зависит не только от Банка России
Екатерина Шохина Максим Рубченко
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина /Максим Стулов / Ведомости

Банк России весь 2020 год снижал ключевую ставку, пока не опустил ее до исторического минимума. В феврале ставка была снижена с 6,25 до 6%, в апреле, на старте коронакризиса, – до 5,5%. В июне был отмечен первый рекорд – 4,5%, который уже через месяц был побит: ключевая ставка снизилась до 4,25%.

Еще в начале осени эксперты говорили о возможном дальнейшем снижении ставки как минимум на 0,25 п. п., но всплеск цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров поставил на этих ожиданиях крест. Тем не менее ЦБ сохраняет мягкую риторику, что не исключает возможности нового снижения ставки в 2021 г.

Главным фактором неопределенности остается инфляция. Банк России обещает делать все возможное для удержания роста цен в следующем году в пределах целевого ориентира в 4%. Однако основные факторы разгона цен лежат вне зоны влияния ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных