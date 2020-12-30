Шансы на сохранение мягкой денежно-кредитной политики сохраняются

Банк России весь 2020 год снижал ключевую ставку, пока не опустил ее до исторического минимума. В феврале ставка была снижена с 6,25 до 6%, в апреле, на старте коронакризиса, – до 5,5%. В июне был отмечен первый рекорд – 4,5%, который уже через месяц был побит: ключевая ставка снизилась до 4,25%.