Шансы на сохранение мягкой денежно-кредитной политики сохраняются

Шансы на сохранение мягкой денежно-кредитной политики сохраняютсяОднако это зависит не только от Банка России
Банк России весь 2020 год снижал ключевую ставку, пока не опустил ее до исторического минимума. В феврале ставка была снижена с 6,25 до 6%, в апреле, на старте коронакризиса, – до 5,5%. В июне был отмечен первый рекорд – 4,5%, который уже через месяц был побит: ключевая ставка снизилась до 4,25%.
Еще в начале осени эксперты говорили о возможном дальнейшем снижении ставки как минимум на 0,25 п. п., но всплеск цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров поставил на этих ожиданиях крест. Тем не менее ЦБ сохраняет мягкую риторику, что не исключает возможности нового снижения ставки в 2021 г.
Главным фактором неопределенности остается инфляция. Банк России обещает делать все возможное для удержания роста цен в следующем году в пределах целевого ориентира в 4%. Однако основные факторы разгона цен лежат вне зоны влияния ЦБ.