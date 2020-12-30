Государство запустило механизм гарантий для крупного бизнеса

Правда, заработал этот инструмент только в октябре, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал два соответствующих постановления – о правилах заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и о порядке выплаты компенсаций за строительство дополнительной инфраструктуры. Тем не менее к концу 2020 г. правительство заключило 25 первых СЗПК, а к 2024 г. планирует подписать не менее 1000 таких соглашений.