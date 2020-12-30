Государство запустило механизм гарантий для крупного бизнеса

Государство запустило механизм гарантий для крупного бизнесаСтабилизация условий по контрактам должна подстегнуть экономический рост
В 2020 г. в стране появился новый инструмент стимулирования инвестиций – в апреле вступил в силу закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».
Правда, заработал этот инструмент только в октябре, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал два соответствующих постановления – о правилах заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и о порядке выплаты компенсаций за строительство дополнительной инфраструктуры. Тем не менее к концу 2020 г. правительство заключило 25 первых СЗПК, а к 2024 г. планирует подписать не менее 1000 таких соглашений.
Фактически государство предложило крупному бизнесу гарантии неизменности нормативных условий для инвестиционных проектов на срок от 6 до 20 лет. «Стабилизационная оговорка» подразумевает, что ставки ключевых налогов – на прибыль, имущество, НДПИ, транспортного, земельного – останутся неизменными на весь срок действия соглашения, при этом никакие новые налоги и сборы вводиться не будут.