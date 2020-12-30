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Государство запустило механизм гарантий для крупного бизнеса

Стабилизация условий по контрактам должна подстегнуть экономический рост
Александра Кошкина
Михаил Мишустин гарантирует инвесторам неизменность условий на многие годы /Максим Стулов / Ведомости

В 2020 г. в стране появился новый инструмент стимулирования инвестиций – в апреле вступил в силу закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

Правда, заработал этот инструмент только в октябре, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал два соответствующих постановления – о правилах заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и о порядке выплаты компенсаций за строительство дополнительной инфраструктуры. Тем не менее к концу 2020 г. правительство заключило 25 первых СЗПК, а к 2024 г. планирует подписать не менее 1000 таких соглашений.

Фактически государство предложило крупному бизнесу гарантии неизменности нормативных условий для инвестиционных проектов на срок от 6 до 20 лет. «Стабилизационная оговорка» подразумевает, что ставки ключевых налогов – на прибыль, имущество, НДПИ, транспортного, земельного – останутся неизменными на весь срок действия соглашения, при этом никакие новые налоги и сборы вводиться не будут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных