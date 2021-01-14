ЦБ продолжает снижать риски для неквалифицированных инвесторов

«Под эти критерии подпадает лишь часть продуктов ИСЖ и НСЖ, подавляющее большинство продуктов ИСЖ и НСЖ имеет установленные (в абсолютных значениях) в момент заключения договора страховую сумму и выкупные суммы, и условия договоров позволяют получить по окончании действия договора как минимум 100% внесенных средств, а с учетом налогового вычета и прочих преференций потребительская ценность возрастает. Но мы согласны, что ряд покупателей могут действительно нуждаться в дополнительной защите их интересов», – пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.