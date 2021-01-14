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ЦБ продолжает снижать риски для неквалифицированных инвесторов

Теперь им ограничивают доступ к страховым продуктам
Михаил Сидоров Ольга Кучерова
Андрей Гордеев / Ведомости

Страховщикам, а также их агентам не следует предлагать гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций, некоторые страховые продукты с инвестиционной составляющей, говорится в информационном письме Банка России, опубликованном 14 января. Речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). В частности, ЦБ рекомендует не продавать полисы НСЖ, где предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от значений активов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов.

«Под эти критерии подпадает лишь часть продуктов ИСЖ и НСЖ, подавляющее большинство продуктов ИСЖ и НСЖ имеет установленные (в абсолютных значениях) в момент заключения договора страховую сумму и выкупные суммы, и условия договоров позволяют получить по окончании действия договора как минимум 100% внесенных средств, а с учетом налогового вычета и прочих преференций потребительская ценность возрастает. Но мы согласны, что ряд покупателей могут действительно нуждаться в дополнительной защите их интересов», – пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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