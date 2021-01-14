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Чем запомнится первый год премьера Михаила Мишустина

Кабинету министров пришлось заниматься совсем не тем, для чего он формировался
Александр Лесных Максим Рубченко
Максим Стулов / Ведомости

16 января исполняется год с подписания Владимиром Путиным указа о назначении бывшего главы ФНС Михаила Мишустина председателем правительства. И этот год оказался для премьера серьезным испытанием. Изначально его кабинет должен был хотя бы начать решать задачу вывода экономики из застойного состояния, в котором она пребывает фактически с кризиса 2008 г.

Неслучайно одним из главных терминов в лексиконе нового правительства стала «цифровизация» – Мишустин, хорошо известный в IT-тусовке 90-х, в бытность главой ФНС сделал это ведомство одним из лидеров внедрения цифровых технологий. «Правительство создавалось под политику экономического прорыва, но вынуждено было решать проблемы, связанные с пандемией, – отметил в беседе с «Ведомостями» старший преподаватель МГИМО, политолог Алексей Зудин. – В целом правительство справилось с кризисом – и по оценкам самых разных экспертов, и по оценке президента, которую он дал публично». Действительно, российская экономика перенесла первую волну коронавируса гораздо лучше, чем многие другие страны. За первое полугодие 2020 г. она сократилась на 3,5%; Италия за аналогичный период потеряла 18,3%, Германия – 14,5%, Индия – 19,8%, США – 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных