Чем запомнится первый год премьера Михаила Мишустина

Чем запомнится первый год премьера Михаила МишустинаКабинету министров пришлось заниматься совсем не тем, для чего он формировался
16 января исполняется год с подписания Владимиром Путиным указа о назначении бывшего главы ФНС Михаила Мишустина председателем правительства. И этот год оказался для премьера серьезным испытанием. Изначально его кабинет должен был хотя бы начать решать задачу вывода экономики из застойного состояния, в котором она пребывает фактически с кризиса 2008 г.
Неслучайно одним из главных терминов в лексиконе нового правительства стала «цифровизация» – Мишустин, хорошо известный в IT-тусовке 90-х, в бытность главой ФНС сделал это ведомство одним из лидеров внедрения цифровых технологий. «Правительство создавалось под политику экономического прорыва, но вынуждено было решать проблемы, связанные с пандемией, – отметил в беседе с «Ведомостями» старший преподаватель МГИМО, политолог Алексей Зудин. – В целом правительство справилось с кризисом – и по оценкам самых разных экспертов, и по оценке президента, которую он дал публично». Действительно, российская экономика перенесла первую волну коронавируса гораздо лучше, чем многие другие страны. За первое полугодие 2020 г. она сократилась на 3,5%; Италия за аналогичный период потеряла 18,3%, Германия – 14,5%, Индия – 19,8%, США – 8%.