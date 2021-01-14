Чем запомнится первый год премьера Михаила Мишустина

Неслучайно одним из главных терминов в лексиконе нового правительства стала «цифровизация» – Мишустин, хорошо известный в IT-тусовке 90-х, в бытность главой ФНС сделал это ведомство одним из лидеров внедрения цифровых технологий. «Правительство создавалось под политику экономического прорыва, но вынуждено было решать проблемы, связанные с пандемией, – отметил в беседе с «Ведомостями» старший преподаватель МГИМО, политолог Алексей Зудин. – В целом правительство справилось с кризисом – и по оценкам самых разных экспертов, и по оценке президента, которую он дал публично». Действительно, российская экономика перенесла первую волну коронавируса гораздо лучше, чем многие другие страны. За первое полугодие 2020 г. она сократилась на 3,5%; Италия за аналогичный период потеряла 18,3%, Германия – 14,5%, Индия – 19,8%, США – 8%.