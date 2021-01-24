Цифровые деньги от «Сбера» должны появиться весной

Цифровые деньги от «Сбера» должны появиться веснойСберкойн может стать первым легальным цифровым финансовым активом
«Сбер» подал заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственных цифровых денег, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, напомнив, что цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке. По его словам, по закону процедура регистрации занимает 45 дней, так что к весне в банке планируют запустить в оборот для расчетов внутри экосистемы «Сбера» собственный стейблкойн – сберкойн.
«Стейблкойн необходим для расчетов компаний по смарт-контрактам, которые реализуются на платформе блокчейна, – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Сбера». – Поскольку все материальные активы на блокчейне цифровые, для проведения сделок с ними необходима цифровая валюта – стейблкойн, или токенизированный рубль».