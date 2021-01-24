Цифровые деньги от «Сбера» должны появиться весной

«Сбер» подал заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственных цифровых денег, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, напомнив, что цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке. По его словам, по закону процедура регистрации занимает 45 дней, так что к весне в банке планируют запустить в оборот для расчетов внутри экосистемы «Сбера» собственный стейблкойн – сберкойн.