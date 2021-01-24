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Цифровые деньги от «Сбера» должны появиться весной

Сберкойн может стать первым легальным цифровым финансовым активом
Любовь Маврина
Сберкойн будет запущен, но регулятор может помешать ему выйти за рамки экосистемы банка /Евгений Разумный / Ведомости

«Сбер» подал заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственных цифровых денег, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, напомнив, что цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке. По его словам, по закону процедура регистрации занимает 45 дней, так что к весне в банке планируют запустить в оборот для расчетов внутри экосистемы «Сбера» собственный стейблкойн – сберкойн.

«Стейблкойн необходим для расчетов компаний по смарт-контрактам, которые реализуются на платформе блокчейна, – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Сбера». – Поскольку все материальные активы на блокчейне цифровые, для проведения сделок с ними необходима цифровая валюта – стейблкойн, или токенизированный рубль».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных