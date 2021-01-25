Банк России продолжает ограничивать возможности инвестирования для физлиц

В соответствии с законопроектом продажа сложных инвестпродуктов будет ограничена до 1 октября 2021 г. – с этого момента банки и брокеры начнут тестировать своих клиентов-физлиц на знание рисков, которые несут в себе инвестиционные инструменты. Изначально планировалось запустить тестирование с 1 апреля 2022 г., но в связи с притоком неподготовленных инвесторов – а в течение прошлого года на рынок пришло около 4 млн новых игроков – Банк России решил начать процесс раньше.