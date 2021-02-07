У идеи продовольственной помощи бедным россиянам прибавляется сторонников

У идеи продовольственной помощи бедным россиянам прибавляется сторонниковНа прошлой неделе за введение адресной продуктовой поддержки выступили в Счетной палате
Одной из главных экономических тем прошедшей недели стало введение дополнительной продовольственной помощи для малоимущих семей. Все началось с отправленного в правительство доклада Минпромторга, в котором говорилось о поддержке нуждающихся слоев населения. К ним, в частности, причислили детей любого возраста, беременных и людей, находящихся в больницах, интернатах и других социальных учреждениях.
Подробностей о том, как в представлении чиновников Минпромторга должна работать эта система, не прозвучало, но, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова, введение продовольственных карточек в правительстве сейчас не обсуждается. Тем не менее из опубликованной в СМИ информации известно, что в Минпромторге считают, что соответствующая финансовая помощь нуждающимся россиянам должна тратиться ими на «здоровые» отечественные продукты питания.