У идеи продовольственной помощи бедным россиянам прибавляется сторонников

Подробностей о том, как в представлении чиновников Минпромторга должна работать эта система, не прозвучало, но, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова, введение продовольственных карточек в правительстве сейчас не обсуждается. Тем не менее из опубликованной в СМИ информации известно, что в Минпромторге считают, что соответствующая финансовая помощь нуждающимся россиянам должна тратиться ими на «здоровые» отечественные продукты питания.