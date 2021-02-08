Минфин предложил Банку России не использовать ставку LIBOR

Отказ от LIBOR – мера вынужденная, объясняют в Минфине: со следующего года эта ставка будет рассчитываться только в долларах, а после 2023 г. вообще перестанет рассчитываться. В итоге сейчас в мире происходит пересмотр финансовых индикаторов, банки активно готовятся к конвертации всех своих контрактов, привязанных к ставке LIBOR. Вместо нее будут использоваться ставки национальных банков.