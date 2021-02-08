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Минфин предложил Банку России не использовать ставку LIBOR

Альтернативные индикаторы будет рассчитывать сам российский Центробанк
Любовь Маврина
Ведомство Эльвиры Набиуллиной будет рассчитывать ставку, альтернативную LIBOR /Евгений Разумный / Ведомости

Министерство финансов предложило отказаться от использования ставки LIBOR в России. Эта инициатива изложена в законопроекте «О внесении изменений в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», опубликованном на сайте раскрытия нормативно-правовых актов.

Отказ от LIBOR – мера вынужденная, объясняют в Минфине: со следующего года эта ставка будет рассчитываться только в долларах, а после 2023 г. вообще перестанет рассчитываться. В итоге сейчас в мире происходит пересмотр финансовых индикаторов, банки активно готовятся к конвертации всех своих контрактов, привязанных к ставке LIBOR. Вместо нее будут использоваться ставки национальных банков.

Ставка LIBOR рассчитывается как среднее арифметическое процентных предложений банков для расчетов в пяти валютах по необеспеченным кредитам. Чаще всего ее используют в качестве ориентира для определения краткосрочных процентных ставок по кредитам, ценным бумагам и деривативам.

В России ее часто используют для определения плавающих процентных ставок по формуле LIBOR плюс премия к риску (страны, компании и т. д.). По данным ЦБ на 1 декабря 2020 г., объем долларовых кредитов, ставка по которым зависит от LIBOR, снизился на 18% до $24,2 млрд.

При этом доля LIBOR среди других индикаторов, под которые выдаются кредиты с плавающими ставками, составляет 87%. «В настоящее время в законодательстве Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актах, касающихся финансовых отношений, ставка LIBOR широко применяется в качестве эталона, – подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина. – В связи с этим Минфином России совместно с Банком России организована работа по подготовке соответствующих изменений в правовые акты в части замены LIBOR на альтернативные индикаторы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных