Минфин предложил Банку России не использовать ставку LIBOR

Минфин предложил Банку России не использовать ставку LIBORАльтернативные индикаторы будет рассчитывать сам российский Центробанк
Министерство финансов предложило отказаться от использования ставки LIBOR в России. Эта инициатива изложена в законопроекте «О внесении изменений в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», опубликованном на сайте раскрытия нормативно-правовых актов.
Отказ от LIBOR – мера вынужденная, объясняют в Минфине: со следующего года эта ставка будет рассчитываться только в долларах, а после 2023 г. вообще перестанет рассчитываться. В итоге сейчас в мире происходит пересмотр финансовых индикаторов, банки активно готовятся к конвертации всех своих контрактов, привязанных к ставке LIBOR. Вместо нее будут использоваться ставки национальных банков.
Ставка LIBOR рассчитывается как среднее арифметическое процентных предложений банков для расчетов в пяти валютах по необеспеченным кредитам. Чаще всего ее используют в качестве ориентира для определения краткосрочных процентных ставок по кредитам, ценным бумагам и деривативам.
В России ее часто используют для определения плавающих процентных ставок по формуле LIBOR плюс премия к риску (страны, компании и т. д.). По данным ЦБ на 1 декабря 2020 г., объем долларовых кредитов, ставка по которым зависит от LIBOR, снизился на 18% до $24,2 млрд.
При этом доля LIBOR среди других индикаторов, под которые выдаются кредиты с плавающими ставками, составляет 87%. «В настоящее время в законодательстве Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актах, касающихся финансовых отношений, ставка LIBOR широко применяется в качестве эталона, – подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина. – В связи с этим Минфином России совместно с Банком России организована работа по подготовке соответствующих изменений в правовые акты в части замены LIBOR на альтернативные индикаторы».