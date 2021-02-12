Бедным должникам будут оставлять прожиточный минимум

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом сообщил один из авторов документа – первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». На 2021 г. этот показатель установлен на уровне 12 702 руб.