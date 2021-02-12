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Бедным должникам будут оставлять прожиточный минимум

В Госдуму внесен законопроект о гарантированном доходе, защищенном от взыскания за долги
Екатерина Шохина
Новый законопроект направлен на защиту самых уязвимых слоев населения /Максим Стулов / Ведомости

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом сообщил один из авторов документа – первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». На 2021 г. этот показатель установлен на уровне 12 702 руб.

«Минимум имущества, который не имеют право сейчас забрать за долги, – это стол, стул, кровать, квартиру, если она небольшая, но счета арестовываются и все поступления на них списываются, – поясняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей («КонфОП») Дмитрий Янин. – Таким образом, человек остается без средств к существованию. Защищены только социальные выплаты: пенсии, детские пособия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных