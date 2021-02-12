Бедным должникам будут оставлять прожиточный минимум

Бедным должникам будут оставлять прожиточный минимумВ Госдуму внесен законопроект о гарантированном доходе, защищенном от взыскания за долги
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом сообщил один из авторов документа – первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». На 2021 г. этот показатель установлен на уровне 12 702 руб.
«Минимум имущества, который не имеют право сейчас забрать за долги, – это стол, стул, кровать, квартиру, если она небольшая, но счета арестовываются и все поступления на них списываются, – поясняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей («КонфОП») Дмитрий Янин. – Таким образом, человек остается без средств к существованию. Защищены только социальные выплаты: пенсии, детские пособия».