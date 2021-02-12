От МСП, уволивших более 10% работников, потребуют вернуть кредиты сполна

В конце прошлого года замминистра экономразвития Татьяна Илюшникова сообщила, что самыми востребованными среди льготных кредитов оказались 2%-ные: именно они позволили сохранить для россиян более 5 млн рабочих мест. С беспроцентными кредитами ситуация оказалась сложнее, поскольку банки выдавали их крайне неохотно. «Стандартные причины отказа – непредоставление полного пакета документов, процедуры банкротства в отношении субъекта МСП, несоответствие утвержденным правительством отраслям», – рассказали «Ведомостям» в «МСП банке». В результате их было выдано в 4 раза меньше, чем по программе ФОТ 2.0, – около 40 000.