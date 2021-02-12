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От МСП, уволивших более 10% работников, потребуют вернуть кредиты сполна

Речь идет примерно о 4000 предприятий, получивших господдержку в прошлом году
Любовь Маврина
Евгений Егоров для Ведомостей

Малые предприятия, получившие господдержку в виде льготных кредитов, но не выполнившие обязательство сохранить более 90% рабочих мест, должны будут вернуть полученные деньги по кредитным ставкам коммерческих банков.

Речь идет о предприятиях из пострадавших отраслей экономики, для которых в апреле прошлого года правительство запустило две программы поддержки – предоставление беспроцентных кредитов на выдачу заработной платы (ФОТ 0) и льготных кредитов под 2% годовых (ФОТ 2.0) с возможностью списания.

По оценке специалистов РЭУ им. Плеханова, по обеим программам было заключено около 200 000 соглашений на общую сумму более 400 млрд руб. Но теперь Минэкономразвития выяснило, что примерно 2% получателей льготных кредитов нарушили главное условие и уволили в прошлом году более 10% персонала. Исходя из оценок РЭУ, речь идет примерно о 4000 предприятий.

В конце прошлого года замминистра экономразвития Татьяна Илюшникова сообщила, что самыми востребованными среди льготных кредитов оказались 2%-ные: именно они позволили сохранить для россиян более 5 млн рабочих мест. С беспроцентными кредитами ситуация оказалась сложнее, поскольку банки выдавали их крайне неохотно. «Стандартные причины отказа – непредоставление полного пакета документов, процедуры банкротства в отношении субъекта МСП, несоответствие утвержденным правительством отраслям», – рассказали «Ведомостям» в «МСП банке». В результате их было выдано в 4 раза меньше, чем по программе ФОТ 2.0, – около 40 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных