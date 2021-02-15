Биржи начнут раньше просыпаться

Биржи начнут раньше просыпатьсяМосковская и Санкт-Петербургская биржи одновременно расширяют время торгов
Московская и Санкт-Петербургская биржи сообщили, что расширяют время торгов – с 1 марта они будут начинать работать не с 10.00, как сейчас, а с 07.00. У Мосбиржи будут раньше открываться торги на валютном и срочном рынках, Санкт-Петербургская площадка вводит дополнительную утреннюю сессию по торговле бумагами зарубежных эмитентов.
«С запуском утренних торгов клиенты из восточных регионов России смогут торговать в более комфортное для них время, а также раннее начало торгов будет удобно инвесторам из Азии – Гонконга, Сингапура, Индии, Китая, где мы наблюдаем высокий интерес к торгам на российской площадке, – комментирует Игорь Марич, член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи. – Сейчас фондовый, валютный и срочный рынки биржи уже доступны для клиентов 14 часов в сутки, с марта время торгов на валютном и срочном рынках составит 17 часов».