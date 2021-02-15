Биржи начнут раньше просыпаться

«С запуском утренних торгов клиенты из восточных регионов России смогут торговать в более комфортное для них время, а также раннее начало торгов будет удобно инвесторам из Азии – Гонконга, Сингапура, Индии, Китая, где мы наблюдаем высокий интерес к торгам на российской площадке, – комментирует Игорь Марич, член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи. – Сейчас фондовый, валютный и срочный рынки биржи уже доступны для клиентов 14 часов в сутки, с марта время торгов на валютном и срочном рынках составит 17 часов».