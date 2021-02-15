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Биржи начнут раньше просыпаться

Московская и Санкт-Петербургская биржи одновременно расширяют время торгов
Михаил Сидоров
Максим Стулов / Ведомости

Московская и Санкт-Петербургская биржи сообщили, что расширяют время торгов – с 1 марта они будут начинать работать не с 10.00, как сейчас, а с 07.00. У Мосбиржи будут раньше открываться торги на валютном и срочном рынках, Санкт-Петербургская площадка вводит дополнительную утреннюю сессию по торговле бумагами зарубежных эмитентов.

«С запуском утренних торгов клиенты из восточных регионов России смогут торговать в более комфортное для них время, а также раннее начало торгов будет удобно инвесторам из Азии – Гонконга, Сингапура, Индии, Китая, где мы наблюдаем высокий интерес к торгам на российской площадке, – комментирует Игорь Марич, член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи. – Сейчас фондовый, валютный и срочный рынки биржи уже доступны для клиентов 14 часов в сутки, с марта время торгов на валютном и срочном рынках составит 17 часов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных