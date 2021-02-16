Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

В мини-маркетах цены за год выросли всего на 5,4%

Такую оценку дает новый продуктовый индекс, разработанный компанией «Эвотор»
Александра Кошкина
Максим Стулов / Ведомости

IТ-компания «Эвотор» объявила о разработке собственного продуктового индекса на основании фактических данных о покупках. Правда, данные берутся только по продажам в несетевой торговле – так называемых мини-маркетах. По данным продуктового индекса «Эвотора», цены на продукты за год с января 2020 г. по январь 2021 г. выросли на 5,4%, а за два года – на 8,8%. При этом, даже по данным Росстата, цены на продовольствие за год выросли гораздо сильнее – на 7%.

Как пояснили «Ведомостям» в IТ-компании, новый индекс корректнее сравнивать с инфляцией на продовольствие без плодоовощной продукции, которая отсутствует в мини-маркетах. «В индекс включены только наиболее продаваемые в этих магазинах категории продуктов питания и товарных наименований, – говорит директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных «Эвотора» Игорь Оганесян.

При этом аналитики выбирали товары, которые широко представлены на территории всей России. Например, локальные бренды в индекс не вошли. Росстат использует иную методологию: собирает данные как в магазинах сетевой розницы, так и в магазинах традиционной торговли. Кроме того, список анализируемых категорий и товарных наименований у нас и Росстата различается».

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных