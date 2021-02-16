В мини-маркетах цены за год выросли всего на 5,4%Такую оценку дает новый продуктовый индекс, разработанный компанией «Эвотор»
IТ-компания «Эвотор» объявила о разработке собственного продуктового индекса на основании фактических данных о покупках. Правда, данные берутся только по продажам в несетевой торговле – так называемых мини-маркетах. По данным продуктового индекса «Эвотора», цены на продукты за год с января 2020 г. по январь 2021 г. выросли на 5,4%, а за два года – на 8,8%. При этом, даже по данным Росстата, цены на продовольствие за год выросли гораздо сильнее – на 7%.
Как пояснили «Ведомостям» в IТ-компании, новый индекс корректнее сравнивать с инфляцией на продовольствие без плодоовощной продукции, которая отсутствует в мини-маркетах. «В индекс включены только наиболее продаваемые в этих магазинах категории продуктов питания и товарных наименований, – говорит директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных «Эвотора» Игорь Оганесян.
При этом аналитики выбирали товары, которые широко представлены на территории всей России. Например, локальные бренды в индекс не вошли. Росстат использует иную методологию: собирает данные как в магазинах сетевой розницы, так и в магазинах традиционной торговли. Кроме того, список анализируемых категорий и товарных наименований у нас и Росстата различается».