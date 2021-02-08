Темпы роста цен в феврале замедлятся, прогнозирует Минэкономразвития

Темпы роста цен в феврале замедлятся, прогнозирует МинэкономразвитияГодовая инфляция скоро достигнет пика, после чего начнет снижаться
Инфляция в помесячном выражении замедлится в феврале до 0,5–0,6%. Такой прогноз дало Минэкономразвития в обзоре «Картина экономики». В январе, по данным ведомства, также наблюдалось замедление темпов роста до 0,67% с 0,83% в декабре.
Эксперты в целом согласны с таким прогнозом. «В январе у нас был темп роста 0,7%, по данным Росстата, и это при том, что традиционно в январе бывает некоторое ускорение темпов инфляции и без всякого коронакризиса, – говорит начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. – Это бывает связано с частичным повышением регулируемых тарифов и ажиотажем накануне Нового года. Так что можно предположить, что в феврале будет несколько меньше».
По словам Бессонова, в феврале заканчивается «второй инфляционный период». «Когда в прошлом году у нас началась история с коронакризисом, был небольшой эпизод ускорения инфляции весной, – отмечает Бессонов. – Второй эпизод мы наблюдали во второй половине осени, и он сейчас явно затухает, подходит к концу. Оба эпизода в значительной мере были следствием падения курса рубля, которое способствовало ускоренному росту цен на импортируемую продукцию».