Темпы роста цен в феврале замедлятся, прогнозирует Минэкономразвития

Эксперты в целом согласны с таким прогнозом. «В январе у нас был темп роста 0,7%, по данным Росстата, и это при том, что традиционно в январе бывает некоторое ускорение темпов инфляции и без всякого коронакризиса, – говорит начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. – Это бывает связано с частичным повышением регулируемых тарифов и ажиотажем накануне Нового года. Так что можно предположить, что в феврале будет несколько меньше».