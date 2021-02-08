Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Темпы роста цен в феврале замедлятся, прогнозирует Минэкономразвития

Годовая инфляция скоро достигнет пика, после чего начнет снижаться
Александра Кошкина
Цены на плодоовощную продукцию в январе выросли умеренно /Андрей Гордеев / Ведомости

Инфляция в помесячном выражении замедлится в феврале до 0,5–0,6%. Такой прогноз дало Минэкономразвития в обзоре «Картина экономики». В январе, по данным ведомства, также наблюдалось замедление темпов роста до 0,67% с 0,83% в декабре.

Эксперты в целом согласны с таким прогнозом. «В январе у нас был темп роста 0,7%, по данным Росстата, и это при том, что традиционно в январе бывает некоторое ускорение темпов инфляции и без всякого коронакризиса, – говорит начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. – Это бывает связано с частичным повышением регулируемых тарифов и ажиотажем накануне Нового года. Так что можно предположить, что в феврале будет несколько меньше».

По словам Бессонова, в феврале заканчивается «второй инфляционный период». «Когда в прошлом году у нас началась история с коронакризисом, был небольшой эпизод ускорения инфляции весной, – отмечает Бессонов. – Второй эпизод мы наблюдали во второй половине осени, и он сейчас явно затухает, подходит к концу. Оба эпизода в значительной мере были следствием падения курса рубля, которое способствовало ускоренному росту цен на импортируемую продукцию».

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных