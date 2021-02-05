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Годовая инфляция в России в январе превысила 5%

Ведомости

Годовая инфляция в России в январе 2021 г. составила 5,19%, свидетельствуют данные Росстата. Месячная инфляция по итогам прошедшего месяца составила 0,67%.

Среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию — на 16,33% по сравнению с январем 2021 г. Стоимость помидоров выросла на 14,6%, винограда на 13%, моркови на 8,2%, картофеля на 7,1%, бананов на 6,5%, огурцов на 6%, репчатого лука на 5,3%.

На этой неделе Росстат сообщил о почти нулевом росте индекса потребительских цен — на 0,03% в период с 26 января по 1 февраля. В последний раз подобный уровень был зафиксирован с 22 по 28 сентября прошлого года. Затем темпы роста цен ускорились. Так, на протяжении октября он был на уровне 0,1% еженедельно, а почти весь ноябрь, кроме последней недели, и декабрь — 0,2%.

Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно, сообщал ранее Росстат. Вчера заместитель министра экономического развития Полина Крючкова сообщила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.

Ранее по теме: Росстат впервые с сентября зафиксировал нулевую недельную инфляцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных