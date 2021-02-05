Годовая инфляция в России в январе превысила 5%
Годовая инфляция в России в январе 2021 г. составила 5,19%, свидетельствуют данные Росстата. Месячная инфляция по итогам прошедшего месяца составила 0,67%.
Среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию — на 16,33% по сравнению с январем 2021 г. Стоимость помидоров выросла на 14,6%, винограда на 13%, моркови на 8,2%, картофеля на 7,1%, бананов на 6,5%, огурцов на 6%, репчатого лука на 5,3%.
На этой неделе Росстат сообщил о почти нулевом росте индекса потребительских цен — на 0,03% в период с 26 января по 1 февраля. В последний раз подобный уровень был зафиксирован с 22 по 28 сентября прошлого года. Затем темпы роста цен ускорились. Так, на протяжении октября он был на уровне 0,1% еженедельно, а почти весь ноябрь, кроме последней недели, и декабрь — 0,2%.
Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно, сообщал ранее Росстат. Вчера заместитель министра экономического развития Полина Крючкова сообщила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.