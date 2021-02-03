Росстат впервые с сентября зафиксировал нулевую недельную инфляцию
Рост потребительских цен в России в период с 26 января по 1 февраля был почти нулевым — 0,03%, следует из новых материалов Росстата. В последний раз подобный уровень был зафиксирован с 22 по 28 сентября прошлого года. Затем темпы роста цен ускорились. Так, на протяжении октября он был на уровне 0,1% еженедельно, а почти весь ноябрь, кроме последней недели, и декабрь — 0,2%.
Кроме того, в начале этого года Банк России сообщил об ускорении инфляции. В период с 1 по 11 января она составила 0,4%, а затем вновь 0,2% еженедельно.
Изменения на последней неделе Росстат объяснил тем, что было проведено уточнение структуры потребительских расходов населения и объемов потребления, повлиявшее на финальную оценку. Такая мера позволяет сохранить временные ряды и обеспечить корректность сравнения с предыдущими периодами, уточнили в ведомстве. В итоге доля продовольственных товаров, учитываемых при оценке индекса цен, выросла в среднем на 1,2%, а доли непродовольственных товаров и услуг снизились на 0,2 и 1% соответственно.
«Например, доля потребления сахара в уточненной структуре потребительских расходов населения увеличилась на 0,1%. Его удешевление за неделю на 0,6% оказало существенное влияние на формирование итогового результата», — рассказали в Росстате.
В целом за январь инфляция составила 0,7%, отчитались в ведомстве. В тот же месяц прошлого года она была 0,4%.
Сильнее всего из продуктов питания за последнюю неделю подорожали огурцы — на 6,9%. В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,6%.
При этом продолжили дешеветь подсолнечное масло, яйца и хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, снижение составило 0,5, 0,2 и 0,1% соответственно. Меры по сдерживанию цен на них ранее приняло правительство России. Стоимость муки и изделий из пшеничной муки за неделю не изменилась.
Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщал ранее Росстат. При этом вчера заместитель министра экономического развития Полина Крючкова сообщила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.