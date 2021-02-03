Росстат впервые с сентября зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Рост потребительских цен в России в период с 26 января по 1 февраля был почти нулевым — 0,03%, следует из новых материалов Росстата. В последний раз подобный уровень был зафиксирован с 22 по 28 сентября прошлого года. Затем темпы роста цен ускорились. Так, на протяжении октября он был на уровне 0,1% еженедельно, а почти весь ноябрь, кроме последней недели, и декабрь — 0,2%.