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Росстат впервые с сентября зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Ведомости

Рост потребительских цен в России в период с 26 января по 1 февраля был почти нулевым — 0,03%, следует из новых материалов Росстата. В последний раз подобный уровень был зафиксирован с 22 по 28 сентября прошлого года. Затем темпы роста цен ускорились. Так, на протяжении октября он был на уровне 0,1% еженедельно, а почти весь ноябрь, кроме последней недели, и декабрь — 0,2%.

Кроме того, в начале этого года Банк России сообщил об ускорении инфляции. В период с 1 по 11 января она составила 0,4%, а затем вновь 0,2% еженедельно.

Изменения на последней неделе Росстат объяснил тем, что было проведено уточнение структуры потребительских расходов населения и объемов потребления, повлиявшее на финальную оценку. Такая мера позволяет сохранить временные ряды и обеспечить корректность сравнения с предыдущими периодами, уточнили в ведомстве. В итоге доля продовольственных товаров, учитываемых при оценке индекса цен, выросла в среднем на 1,2%, а доли непродовольственных товаров и услуг снизились на 0,2 и 1% соответственно.

«Например, доля потребления сахара в уточненной структуре потребительских расходов населения увеличилась на 0,1%. Его удешевление за неделю на 0,6% оказало существенное влияние на формирование итогового результата», — рассказали в Росстате.

В целом за январь инфляция составила 0,7%, отчитались в ведомстве. В тот же месяц прошлого года она была 0,4%.

Сильнее всего из продуктов питания за последнюю неделю подорожали огурцы — на 6,9%. В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,6%.

При этом продолжили дешеветь подсолнечное масло, яйца и хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, снижение составило 0,5, 0,2 и 0,1% соответственно. Меры по сдерживанию цен на них ранее приняло правительство России. Стоимость муки и изделий из пшеничной муки за неделю не изменилась.

Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщал ранее Росстат. При этом вчера заместитель министра экономического развития Полина Крючкова сообщила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.

Ранее по теме: Минэкономразвития дало прогноз по снижению инфляции в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных