Минэкономразвития дало прогноз по снижению инфляции в России
Потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г., сообщила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова.
«В результате принятых правительством России мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары инфляция стабилизируется в помесячном выражении. Оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен год к году», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.
Крючкова добавила, что пик инфляции в России в годовом выражении пока не пройден. Она уточнила, что речь идет именно о сопоставлении с январем 2020 г., так что наблюдаемый рост обусловлен эффектом низкой базы того периода.
По итогам 2020 г. Росстат зафиксировал инфляцию в стране на уровне 4,9%, что заметно выше установленного Банком России целевого значения в 4%. При этом с 1 по 25 января 2021 г. потребительские цены выросли на 0,8%. Это в два раза больше, чем за весь прошлый январь.
Эффектом низкой базы наблюдаемую динамику инфляции объяснили и в Банке России. Вчера регулятор опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды», где сообщил, что инфляция начнет снижаться с марта 2021 г. после прохождения локального максимума.
В декабре, когда президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара более чем на 70% за год и подсолнечного масла — выше чем на 23%, российские власти начали бороться с повышением стоимости продуктов. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. В числе мер — заморозка цен до марта текущего года по соглашению с поставщиками и сетями, а также корректировка экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.