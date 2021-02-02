Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Минэкономразвития дало прогноз по снижению инфляции в России

Ведомости

Потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г., сообщила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова.

«В результате принятых правительством России мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары инфляция стабилизируется в помесячном выражении. Оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен год к году», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Крючкова добавила, что пик инфляции в России в годовом выражении пока не пройден. Она уточнила, что речь идет именно о сопоставлении с январем 2020 г., так что наблюдаемый рост обусловлен эффектом низкой базы того периода.

По итогам 2020 г. Росстат зафиксировал инфляцию в стране на уровне 4,9%, что заметно выше установленного Банком России целевого значения в 4%. При этом с 1 по 25 января 2021 г. потребительские цены выросли на 0,8%. Это в два раза больше, чем за весь прошлый январь.

Эффектом низкой базы наблюдаемую динамику инфляции объяснили и в Банке России. Вчера регулятор опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды», где сообщил, что инфляция начнет снижаться с марта 2021 г. после прохождения локального максимума. 

В декабре, когда президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара более чем на 70% за год и подсолнечного масла — выше чем на 23%, российские власти начали бороться с повышением стоимости продуктов. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. В числе мер — заморозка цен до марта текущего года по соглашению с поставщиками и сетями, а также корректировка экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. 

Ранее по теме: Росстат назвал наиболее подорожавшие в январе продукты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных