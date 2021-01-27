Росстат назвал наиболее подорожавшие в январе продукты
С конца декабря 2020 г. до 25 января 2021 г. в России сильнее всего выросли цены на овощи, следует из данных Росстата. Так, за месяц помидоры подорожали на 13,7%, морковь – на 7,6%, картофель – на 6,7%, а огурцы и лук – на 5,2% и 4,8% соответственно. В целом с начала года инфляция составила 0,8%, при этом в период с 19 по 25 января – 0,2%.
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в январе подорожал на 0,7%, а мука – на 1,3%. При этом ранее, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении 4,5 млрд руб. для сдерживания повышения стоимости хлеба. Однако пока, по данным Росстата, подешевели только хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов – на 0,1%.
При этом сахар, цены на который правительство стало регулировать из-за подорожания более чем на 70% в 2020 г., в январе подешевел на 1,6%, на 0,5% за неделю. А подсолнечное масло, несмотря на сдерживающие меры, подорожало на 0,1%.
Также снизилась стоимость яиц, сдержать рост цен на которые 20 января призвал Минсельхоз. Удешевление составило 0,6%. Макароны же подорожали на 0,8%. При этом Росстат не подтвердил озвученную замминистра сельского хозяйства Оксаной Лут оценку, что за первые две недели 2021 г. макароны подорожали на 8%.
Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7%, сообщил ранее Росстат.