Росстат назвал наиболее подорожавшие в январе продукты

С конца декабря 2020 г. до 25 января 2021 г. в России сильнее всего выросли цены на овощи, следует из данных Росстата. Так, за месяц помидоры подорожали на 13,7%, морковь – на 7,6%, картофель – на 6,7%, а огурцы и лук – на 5,2% и 4,8% соответственно. В целом с начала года инфляция составила 0,8%, при этом в период с 19 по 25 января – 0,2%.