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Росстат назвал наиболее подорожавшие в январе продукты

Ведомости

С конца декабря 2020 г. до 25 января 2021 г. в России сильнее всего выросли цены на овощи, следует из данных Росстата. Так, за месяц помидоры подорожали на 13,7%, морковь – на 7,6%, картофель – на 6,7%, а огурцы и лук – на 5,2% и 4,8% соответственно. В целом с начала года инфляция составила 0,8%, при этом в период с 19 по 25 января – 0,2%.

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в январе подорожал на 0,7%, а мука – на 1,3%. При этом ранее, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении 4,5 млрд руб. для сдерживания повышения стоимости хлеба. Однако пока, по данным Росстата, подешевели только хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов – на 0,1%.

При этом сахар, цены на который правительство стало регулировать из-за подорожания более чем на 70% в 2020 г., в январе подешевел на 1,6%, на 0,5% за неделю. А подсолнечное масло, несмотря на сдерживающие меры, подорожало на 0,1%.

Также снизилась стоимость яиц, сдержать рост цен на которые 20 января призвал Минсельхоз. Удешевление составило 0,6%. Макароны же подорожали на 0,8%. При этом Росстат не подтвердил озвученную замминистра сельского хозяйства Оксаной Лут оценку, что за первые две недели 2021 г. макароны подорожали на 8%.

Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7%, сообщил ранее Росстат.

Ранее по теме: Минсельхоз призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных