Минсельхоз призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны

В середине декабря президент России Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал министров за рост цен на продукты питания, в том числе на масло, сахар, хлеб и муку. Вскоре было решено ввести квоту на экспорт зерновых и пошлины, которые будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 г. За этот период можно вывезти не более 17,5 млн т зерновых. В пределах квоты на этот период установлена пошлина на экспорт пшеницы на уровне 25 евро за 1 т, для остальных культур она осталась нулевой. На экспорт зерновых культур сверх квоты решено было установить ставку в размере 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за 1 т.