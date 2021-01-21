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Правительство выделит 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб

Ведомости

Правительство направит регионам более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на хлеб, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», — сказал Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что эти трансферты позволят производителям муки компенсировать часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности – сократить издержки на реализацию своей продукции.

На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания в стране попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных