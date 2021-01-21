Правительство выделит 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб
Правительство направит регионам более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на хлеб, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», — сказал Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства.
Премьер отметил, что эти трансферты позволят производителям муки компенсировать часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности – сократить издержки на реализацию своей продукции.
На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания в стране попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.