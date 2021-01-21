Правительство выделит 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб

На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания в стране попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.