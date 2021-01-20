Минсельхоз сообщил о снижении цен на сахар и масло
Цены на сахар и подсолнечное масло снижаются у производителей и в магазинах, сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
«Цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице», — говорится в сообщении. В ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственном рынке министр напомнил, что для стабилизации цен на основные продукты питания правительство предприняло ряд мер — введены дополнительные субсидии, пошлины и квоты, заключено соглашение о стабилизации цен между властями, торговыми сетями и производителями.
На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно. По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара.