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Минсельхоз сообщил о снижении цен на сахар и масло

Ведомости

Цены на сахар и подсолнечное масло снижаются у производителей и в магазинах, сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«Цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице», — говорится в сообщении. В ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственном рынке министр напомнил, что для стабилизации цен на основные продукты питания правительство предприняло ряд мер — введены дополнительные субсидии, пошлины и квоты, заключено соглашение о стабилизации цен между властями, торговыми сетями и производителями.

На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно. По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара. 

Ранее по теме: Росстат зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных