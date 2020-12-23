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Росстат зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло

Ведомости

Стоимость сахара в России за неделю снизилась на 3,2%, на подсолнечное масло — на 1%, следует из оценки индекса потребительских цен в период с 15 по 21 декабря, опубликованной Росстатом.

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При этом, несмотря на общее удешевление, в семи регионах сахар подорожал на 0,4%-3,1%, а в двух — в Амурской области и Чукотском автономном округе — ситуация не изменилась. Что касается масла, то здесь рост стоимости наблюдался на 0,1-2,9% в 27 субъектах и на 3-9,7% в шести. Цены остались прежними на Камчатке, в Брянской области и Чукотском автономном округе.

Больше всего за неделю подорожали куриные яйца, отметил Росстат. Цена на них выросла в среднем на 3,2%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В связи в этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки товаров.

Ранее по теме: Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных