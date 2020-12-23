Росстат зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло
Стоимость сахара в России за неделю снизилась на 3,2%, на подсолнечное масло — на 1%, следует из оценки индекса потребительских цен в период с 15 по 21 декабря, опубликованной Росстатом.
При этом, несмотря на общее удешевление, в семи регионах сахар подорожал на 0,4%-3,1%, а в двух — в Амурской области и Чукотском автономном округе — ситуация не изменилась. Что касается масла, то здесь рост стоимости наблюдался на 0,1-2,9% в 27 субъектах и на 3-9,7% в шести. Цены остались прежними на Камчатке, в Брянской области и Чукотском автономном округе.
Больше всего за неделю подорожали куриные яйца, отметил Росстат. Цена на них выросла в среднем на 3,2%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В связи в этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки товаров.