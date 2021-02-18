В банковском секторе больше нет дефицита ликвидности

Однако с начала февраля приток средств в банки возобновился, и к середине месяца банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности», – отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы эта ситуация сохранится, а профицит продолжит увеличиваться.