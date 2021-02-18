В банковском секторе больше нет дефицита ликвидности

В банковском секторе больше нет дефицита ликвидностиНо риски возникновения системного кризиса сохраняются, предупреждают эксперты
В феврале банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности, сообщил Банк России. «Временное увеличение структурного дефицита ликвидности в январе было связано с оттоком бюджетных средств и запаздывающим выполнением усреднения обязательных резервов банками.
Однако с начала февраля приток средств в банки возобновился, и к середине месяца банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности», – отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы эта ситуация сохранится, а профицит продолжит увеличиваться.
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