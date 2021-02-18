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В банковском секторе больше нет дефицита ликвидности

Но риски возникновения системного кризиса сохраняются, предупреждают эксперты
Екатерина Шохина
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что «банковский сектор здоров и устойчив» /Максим Стулов / Ведомости

В феврале банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности, сообщил Банк России. «Временное увеличение структурного дефицита ликвидности в январе было связано с оттоком бюджетных средств и запаздывающим выполнением усреднения обязательных резервов банками.

Однако с начала февраля приток средств в банки возобновился, и к середине месяца банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности», – отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы эта ситуация сохранится, а профицит продолжит увеличиваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных