АРБ выступила против продления кредитных каникул

АРБ выступила против продления кредитных каникулВ ассоциации считают, что клиенты банков уже справились с проблемами, вызванными пандемией
Ассоциация российских банков (АРБ) выступает против продления 106-фз (закона о кредитных каникулах) и введения новых льгот для заемщиков за счет кредитных организаций. Соответствующее письмо АРБ направила председателю комитета Государственной думы по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой, которая предложила усилить поддержку пострадавшим во время пандемии заемщикам.
Закон о кредитных каникулах для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с распространением коронавируса, был принят в апреле прошлого года. Он позволяет давать отсрочку по обслуживанию кредитов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30%. Такое же право получили представители малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.