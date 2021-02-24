АРБ выступила против продления кредитных каникул

Закон о кредитных каникулах для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с распространением коронавируса, был принят в апреле прошлого года. Он позволяет давать отсрочку по обслуживанию кредитов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30%. Такое же право получили представители малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.