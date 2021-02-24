Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

Премьер отметил, что в течение первого полугодия бизнес не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Кроме того, в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся отраслей.