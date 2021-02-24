Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса
Президент России Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы для предпринимателей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.
«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).
Премьер отметил, что в течение первого полугодия бизнес не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Кроме того, в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся отраслей.
По его словам, пока не восстановились до докризисного уровня предприятия, работающие в таких сферах, как общественное питание, культура, спорт, развлечения, организация мероприятий и туристический бизнес.
В апреле 2020 г. правительство запустило для предприятий из пострадавших отраслей экономики программу поддержки МСП и выдачу льготных кредитов под 2% годовых (ФОТ 2.0) с возможностью списания. В конце прошлого года замминистра экономразвития Татьяна Илюшникова сообщила, что 2%-ные льготные кредиты позволили сохранить более 5 млн рабочих мест.