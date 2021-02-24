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Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

Ведомости

Президент России Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы для предпринимателей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.

«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).

Премьер отметил, что в течение первого полугодия бизнес не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Кроме того, в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся отраслей.

По его словам, пока не восстановились до докризисного уровня предприятия, работающие в таких сферах, как общественное питание, культура, спорт, развлечения, организация мероприятий и туристический бизнес.

В апреле 2020 г. правительство запустило для предприятий из пострадавших отраслей экономики программу поддержки МСП и выдачу льготных кредитов под 2% годовых (ФОТ 2.0) с возможностью списания. В конце прошлого года замминистра экономразвития Татьяна Илюшникова сообщила, что 2%-ные льготные кредиты позволили сохранить более 5 млн рабочих мест. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных