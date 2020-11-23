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Меры господдержки помогли сохранить 5 млн рабочих мест

Субъекты МСП получили льготные кредиты на сумму около 1,5 трлн руб.
Елена Ведерина
Максим Стулов / Ведомости

Объем кредитных соглашений, заключенных предпринимателями в рамках разработанных Минэкономразвития льготных программ кредитования, составил около 1,5 трлн руб. Из них более 39 000 кредитных соглашений на сумму около 102 млрд – по программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% (ФОТ 0) и более 225 000 кредитных соглашений на сумму более 442 млрд – по программе кредитования под 2% (ФОТ 2.0) с возможностью списания (фактически выдано более 410 млрд).

Как отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, самыми востребованными среди льготных кредитов оказались 2%-ные – именно они позволили сохранить для россиян более 5 млн рабочих мест. «Программа ФОТ 2.0 больше всего востребована в сферах оптовой и розничной торговли и авторемонта (41%), транспортировки и хранения (11%), гостиничного бизнеса и общепита (11%), а также обрабатывающего производства (9%). С апреля следующего года начнутся списания по программе: тем, кто сохранит не менее 90% сотрудников, кредит будет списан полностью вместе с процентами», – напомнила замминистра. Наибольшее количество кредитов по ФОТ 0 и ФОТ 2.0 выдали «Сбер», ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк и «МСП банк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных