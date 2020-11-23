Меры господдержки помогли сохранить 5 млн рабочих мест

Как отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, самыми востребованными среди льготных кредитов оказались 2%-ные – именно они позволили сохранить для россиян более 5 млн рабочих мест. «Программа ФОТ 2.0 больше всего востребована в сферах оптовой и розничной торговли и авторемонта (41%), транспортировки и хранения (11%), гостиничного бизнеса и общепита (11%), а также обрабатывающего производства (9%). С апреля следующего года начнутся списания по программе: тем, кто сохранит не менее 90% сотрудников, кредит будет списан полностью вместе с процентами», – напомнила замминистра. Наибольшее количество кредитов по ФОТ 0 и ФОТ 2.0 выдали «Сбер», ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк и «МСП банк».