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В сентябре малый бизнес набрал рекордное количество кредитов за год

Объем просроченной задолженности МСП за девять месяцев увеличился на 11%
Александра Кошкина
В сентябре россияне ненадолго забыли про кризис /Максим Стулов / Ведомости

Объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитов в сентябре достиг максимума с начала года – 761,9 млрд руб., говорится в статистическом бюллетене Банка России «Кредитование субъектов МСП». Это на 24,2% больше, чем годом ранее. В ЦБ отмечают, что объем выданных кредитов уже второй месяц подряд превысил значения предыдущего года.

Однако количество кредитов в сентябре оказалось на 5,1% меньше, чем в августе, – всего 258 000. Таким образом, предприниматели занимали больше денег – средний размер кредита увеличился с 2,6 млн руб. в июле и августе до 2,9 млн в сентябре. Тем не менее, подчеркивают в ЦБ, по сравнению с сентябрем 2019 г. количество кредитов и заемщиков было почти в 2,5 раза больше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных