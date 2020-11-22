В сентябре малый бизнес набрал рекордное количество кредитов за год

Однако количество кредитов в сентябре оказалось на 5,1% меньше, чем в августе, – всего 258 000. Таким образом, предприниматели занимали больше денег – средний размер кредита увеличился с 2,6 млн руб. в июле и августе до 2,9 млн в сентябре. Тем не менее, подчеркивают в ЦБ, по сравнению с сентябрем 2019 г. количество кредитов и заемщиков было почти в 2,5 раза больше.