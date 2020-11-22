В сентябре малый бизнес набрал рекордное количество кредитов за год

В сентябре малый бизнес набрал рекордное количество кредитов за годОбъем просроченной задолженности МСП за девять месяцев увеличился на 11%
Объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитов в сентябре достиг максимума с начала года – 761,9 млрд руб., говорится в статистическом бюллетене Банка России «Кредитование субъектов МСП». Это на 24,2% больше, чем годом ранее. В ЦБ отмечают, что объем выданных кредитов уже второй месяц подряд превысил значения предыдущего года.
Однако количество кредитов в сентябре оказалось на 5,1% меньше, чем в августе, – всего 258 000. Таким образом, предприниматели занимали больше денег – средний размер кредита увеличился с 2,6 млн руб. в июле и августе до 2,9 млн в сентябре. Тем не менее, подчеркивают в ЦБ, по сравнению с сентябрем 2019 г. количество кредитов и заемщиков было почти в 2,5 раза больше.
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