Как малый бизнес адаптируется к новым ограничительным мерам

Как малый бизнес адаптируется к новым ограничительным мерамЕго уже потрепала первая волна пандемии – как выжить сейчас?
Недавно принятый Москвой второй пакет ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19, губителен для ночных клубов и ресторанов, уверен исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Рестораны, которые раньше работали до часу ночи (а теперь вынуждены закрываться в 11 часов вечера), потеряют десятую часть выручки, замечает он.
Самый сильный удар будет нанесен по кинотеатрам, театрам и фитнесу, полагает Михаил Бурмистров, гендиректор консалтинговой компании «Infoline-аналитика». Все эти заведения и раньше несли большие потери, а сейчас совсем потеряют выручку.
Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области