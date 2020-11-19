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Как малый бизнес адаптируется к новым ограничительным мерам

Его уже потрепала первая волна пандемии – как выжить сейчас?
Мария Подцероб Александр Турунцев
Варвара Гранкова

Недавно принятый Москвой второй пакет ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19, губителен для ночных клубов и ресторанов, уверен исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Рестораны, которые раньше работали до часу ночи (а теперь вынуждены закрываться в 11 часов вечера), потеряют десятую часть выручки, замечает он.

Самый сильный удар будет нанесен по кинотеатрам, театрам и фитнесу, полагает Михаил Бурмистров, гендиректор консалтинговой компании «Infoline-аналитика». Все эти заведения и раньше несли большие потери, а сейчас совсем потеряют выручку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных