Как малый бизнес адаптируется к новым ограничительным мерам

Недавно принятый Москвой второй пакет ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19, губителен для ночных клубов и ресторанов, уверен исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Рестораны, которые раньше работали до часу ночи (а теперь вынуждены закрываться в 11 часов вечера), потеряют десятую часть выручки, замечает он.