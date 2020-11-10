Отмена новогодних корпоративов ударит по малому бизнесу

Осенние ограничения, которые вводит правительство, затрагивают предприятия лишь частично, несмотря на то что заболеваемость COVID-19 сейчас гораздо выше, чем весной. К новому витку кризиса бизнес был более подготовлен, многие успешно перешли на удаленный формат, отмечает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. «Ситуации паники и страха, когда закрывались целые секторы и казалось, что пандемия – это напасть, с которой невозможно бороться, уже не будет, – считает он. – Вместе с тем не стоит забывать, что осенью начали сворачиваться меры поддержки бизнеса, в частности отсрочки по кредитам и налогам. В результате многие предприятия могут оказаться в тяжелой ситуации и не справиться с оплатой отсроченных обязательств, поскольку потребительский спрос продолжает оставаться низким».