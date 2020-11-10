Отмена новогодних корпоративов ударит по малому бизнесу

Отмена новогодних корпоративов ударит по малому бизнесуМногие предприятия общепита и развлечений фактически обречены на банкротство
Коронавирусный кризис, разразившийся в России весной текущего года, стал самым тяжелым за последние 12 лет для многих малых предприятий: каждое пятое из них оказалось на грани закрытия. Таковы итоги исследования Райффайзенбанка «Антихрупкость 2021: как строить бизнес, когда все рушится». Для сравнения: в кризис 2014 г. перед угрозой закрытия оказалось только 2% малых предприятий, в 2008 г. – 5%.
Адаптироваться к новым условиям предпринимателям помог прежде всего переход на удаленную работу (об этом заявили 43% участников опроса, проведенного специалистами Райффайзенбанка). Около 28% начали обслуживать клиентов дистанционно и при помощи служб доставки. Каждый пятый (21%) владелец малого бизнеса перевел в онлайн работу с банками, госорганами и контрагентами. Многим пришлось радикально менять сферу деятельности, особенно в секторе транспорта, красоты и здоровья, развлечений, консалтинга, образования, туризма.
Около 20% респондентов смогли воспользоваться мерами господдержки. Еще четверть планировали, но по разным причинам не смогли это сделать. Чаще всего предприниматели просто не попадали в перечень пострадавших отраслей. Самыми популярными мерами поддержки оказались отсрочка по налогам и обязательным взносам (59%), займы на восстановление деятельности под 2% (37%) и кредитные каникулы (28%).
Однако главным риском ближайших месяцев предприниматели называют вовсе не введение новых жестких ограничений (этот пункт назвали 28% опрошенных). Большинство (45%) обеспокоено в первую очередь снижением доходов населения и падением потребительского спроса.
Осенние ограничения, которые вводит правительство, затрагивают предприятия лишь частично, несмотря на то что заболеваемость COVID-19 сейчас гораздо выше, чем весной. К новому витку кризиса бизнес был более подготовлен, многие успешно перешли на удаленный формат, отмечает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. «Ситуации паники и страха, когда закрывались целые секторы и казалось, что пандемия – это напасть, с которой невозможно бороться, уже не будет, – считает он. – Вместе с тем не стоит забывать, что осенью начали сворачиваться меры поддержки бизнеса, в частности отсрочки по кредитам и налогам. В результате многие предприятия могут оказаться в тяжелой ситуации и не справиться с оплатой отсроченных обязательств, поскольку потребительский спрос продолжает оставаться низким».
Весенняя волна пандемии отличалась внезапностью, согласен управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Однако ко второй волне бизнес подготовиться тоже не успел. «Предприятия, накопившие обязательства в первую волну кризиса и не вышедшие на безубыточность в период между двумя волнами, фактически обречены», – считает он. Для отдельных отраслей – ресторанного бизнеса и ночных клубов в Москве – вторая волна будет более разрушительной, уверен руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. «Осенние и зимние корпоративы и мероприятия – основные деньги для этой индустрии, – замечает он. – Мы видим, что каждую неделю добавляются новые ограничительные меры. Если это произойдет для всех компаний по весеннему сценарию, то выживет только около 30% малого бизнеса в России».