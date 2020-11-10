Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Отмена новогодних корпоративов ударит по малому бизнесу

Многие предприятия общепита и развлечений фактически обречены на банкротство
Александра Кошкина
Продление карантинных мер станет для бизнеса сокрушительным ударом /PhotoXPress

Коронавирусный кризис, разразившийся в России весной текущего года, стал самым тяжелым за последние 12 лет для многих малых предприятий: каждое пятое из них оказалось на грани закрытия. Таковы итоги исследования Райффайзенбанка «Антихрупкость 2021: как строить бизнес, когда все рушится». Для сравнения: в кризис 2014 г. перед угрозой закрытия оказалось только 2% малых предприятий, в 2008 г. – 5%.

Адаптироваться к новым условиям предпринимателям помог прежде всего переход на удаленную работу (об этом заявили 43% участников опроса, проведенного специалистами Райффайзенбанка). Около 28% начали обслуживать клиентов дистанционно и при помощи служб доставки. Каждый пятый (21%) владелец малого бизнеса перевел в онлайн работу с банками, госорганами и контрагентами. Многим пришлось радикально менять сферу деятельности, особенно в секторе транспорта, красоты и здоровья, развлечений, консалтинга, образования, туризма.

Около 20% респондентов смогли воспользоваться мерами господдержки. Еще четверть планировали, но по разным причинам не смогли это сделать. Чаще всего предприниматели просто не попадали в перечень пострадавших отраслей. Самыми популярными мерами поддержки оказались отсрочка по налогам и обязательным взносам (59%), займы на восстановление деятельности под 2% (37%) и кредитные каникулы (28%).

Ранее по теме: В Москве в новогоднюю ночь не будут работать рестораны

Однако главным риском ближайших месяцев предприниматели называют вовсе не введение новых жестких ограничений (этот пункт назвали 28% опрошенных). Большинство (45%) обеспокоено в первую очередь снижением доходов населения и падением потребительского спроса.

Осенние ограничения, которые вводит правительство, затрагивают предприятия лишь частично, несмотря на то что заболеваемость COVID-19 сейчас гораздо выше, чем весной. К новому витку кризиса бизнес был более подготовлен, многие успешно перешли на удаленный формат, отмечает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. «Ситуации паники и страха, когда закрывались целые секторы и казалось, что пандемия – это напасть, с которой невозможно бороться, уже не будет, – считает он. – Вместе с тем не стоит забывать, что осенью начали сворачиваться меры поддержки бизнеса, в частности отсрочки по кредитам и налогам. В результате многие предприятия могут оказаться в тяжелой ситуации и не справиться с оплатой отсроченных обязательств, поскольку потребительский спрос продолжает оставаться низким».

Весенняя волна пандемии отличалась внезапностью, согласен управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Однако ко второй волне бизнес подготовиться тоже не успел. «Предприятия, накопившие обязательства в первую волну кризиса и не вышедшие на безубыточность в период между двумя волнами, фактически обречены», – считает он. Для отдельных отраслей – ресторанного бизнеса и ночных клубов в Москве – вторая волна будет более разрушительной, уверен руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. «Осенние и зимние корпоративы и мероприятия – основные деньги для этой индустрии, – замечает он. – Мы видим, что каждую неделю добавляются новые ограничительные меры. Если это произойдет для всех компаний по весеннему сценарию, то выживет только около 30% малого бизнеса в России».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных