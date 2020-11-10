В Москве в новогоднюю ночь не будут работать рестораны
Рестораны Москвы не будут работать в новогодню ночь, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в интервью телеканалу «Россия 24».
«Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, точнее не большинство, наверное, а все», — сказал Немерюк, отметив, что Новый год в Москве в этом году пройдет в «несколько более скромном формате» из-за действующих ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Он подчеркнул, что отметить Новый год можно будет во всех ресторанах Москвы в любое время за исключением ночного. При этом, по словам Немерюка, введение локдауна в сфере ресторанного бизнеса столицы пока не планируется.
Из 13 000 заведений общепита столицы около 500 работает в ночное время. Ночные клубы — это наиболее вероятное место, где можно заразиться коронавирусом, добавил он.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете работы общепита, ночных клубов и баров с 23:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5 902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 663 пациента, 68 умерли. За весь период в Москве зарегистрировано 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов умерли. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.