Собянин допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве может ухудшиться в ближайшие недели, заявил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
«К сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — написал Собянин. Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался, однако в последние дни снова наблюдается существенный рост. Антирекорд по суточному приросту – 6897 новых случаев COVID-19 – был зафиксирован 9 ноября, отметил мэр.
В середине августа положительный результат показывал 1 из 100 ПЦР-тестов. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем до 7,5%. Кроме того, растет число заболевших ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, что также значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, «которая и так работает на пределе», подчеркнул Собянин.
По данным оперативного штаба на 10 ноября, в Москве за последние сутки выявили 5 902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 663 пациента, 68 умерли. За весь период в Москве зарегистрировано 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов умерли. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.