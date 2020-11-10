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Собянин допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве может ухудшиться в ближайшие недели, заявил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«К сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — написал Собянин. Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался, однако в последние дни снова наблюдается существенный рост. Антирекорд по суточному приросту – 6897 новых случаев COVID-19 – был зафиксирован 9 ноября, отметил мэр.

В середине августа положительный результат показывал 1 из 100 ПЦР-тестов. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем до 7,5%. Кроме того, растет число заболевших ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, что также значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, «которая и так работает на пределе», подчеркнул Собянин.

По данным оперативного штаба на 10 ноября, в Москве за последние сутки выявили 5 902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 663 пациента, 68 умерли. За весь период в Москве зарегистрировано 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов умерли. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных