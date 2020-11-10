Собянин допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

В середине августа положительный результат показывал 1 из 100 ПЦР-тестов. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем до 7,5%. Кроме того, растет число заболевших ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, что также значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, «которая и так работает на пределе», подчеркнул Собянин.