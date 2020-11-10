Собянин ограничил работу ночных клубов и заведений общепита в ночное время
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Мэр подписал указ о запрете работы общепита, ночных клубов, баров с 23:00 до 6:00, говорится в личном блоге мэра. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января.
«В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00», — говорится в сообщении. Собянин отметил, что ограничения не распространяются на заведения, которые работают на вынос, и на курьерскую доставку. Организациям, которые занимаются обслуживанием посетителей, рекомендуется использовать систему чекин для посетителей и работников.
В сообщении говорится, что студенты городских вузов и колледжей будут переведены на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Власти Москвы рекомендовали федеральным и частным вузам также перевести студентов на удаленку.
Собянин добавил, что максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей будут проходить при согласовании с департаментом спорта Москвы и Роспотребнадзором.
«Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», — отметил Собянин.
Роспотребнадзор ранее рекомендовал властям регионов приостановить работу заведений общепита, которые работают с 23:00 до 6:00 для борьбы с распространением коронавируса.
С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 00:00 до 6:00. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.