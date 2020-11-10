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Собянин ограничил работу ночных клубов и заведений общепита в ночное время

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Мэр подписал указ о запрете работы общепита, ночных клубов, баров с 23:00 до 6:00, говорится в личном блоге мэра. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января.

«В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00», — говорится в сообщении. Собянин отметил, что ограничения не распространяются на заведения, которые работают на вынос, и на курьерскую доставку. Организациям, которые занимаются обслуживанием посетителей, рекомендуется использовать систему чекин для посетителей и работников.

В сообщении говорится, что студенты городских вузов и колледжей будут переведены на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Власти Москвы рекомендовали федеральным и частным вузам также перевести студентов на удаленку.

Собянин добавил, что максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей будут проходить при согласовании с департаментом спорта Москвы и Роспотребнадзором.

«Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», — отметил Собянин.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал властям регионов приостановить работу заведений общепита, которые работают с 23:00 до 6:00 для борьбы с распространением коронавируса.

С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 00:00 до 6:00. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных