ФНБ меняет доллары и евро на юани и иены

ФНБ меняет доллары и евро на юани и иеныМинфин включил китайский юань и японскую иену в структуру ФНБ, снизив долю доллара и евро
«В валютную структуру средств ФНБ включены иена c долей 5% и китайский юань с долей 15%, доли доллара США и евро при этом сокращены с 45 до 35%», – сообщило Министерство финансов. В ведомстве поясняют, что эти изменения направлены на повышение доходности и диверсификацию инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. Минфин уточняет, что в феврале 2021 г. «завершил необходимые конверсионные операции» для приведения валютной структуры ФНБ к новым параметрам.
«Обсуждение изменения валютной структуры ликвидных активов ФНБ началось еще в 2019 г.», – напоминает главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. По его словам, одна из прагматических причин необходимости пересмотра состоит в том, чтобы нивелировать различие между валютной структурой международных резервов Банка России и ликвидных активов ФНБ. «По последним доступным данным, доля юаня в резервах Банка России составляет порядка 17,5% международных резервов за вычетом золота, доля активов, номинированных в иене, не раскрывается в явном виде, а включена в категорию «прочие», однако в географическом распределении активов ЦБ указывает, что на Японию приходится 12,3% активов», – отмечает Исаков.