ФНБ меняет доллары и евро на юани и иены

«Обсуждение изменения валютной структуры ликвидных активов ФНБ началось еще в 2019 г.», – напоминает главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. По его словам, одна из прагматических причин необходимости пересмотра состоит в том, чтобы нивелировать различие между валютной структурой международных резервов Банка России и ликвидных активов ФНБ. «По последним доступным данным, доля юаня в резервах Банка России составляет порядка 17,5% международных резервов за вычетом золота, доля активов, номинированных в иене, не раскрывается в явном виде, а включена в категорию «прочие», однако в географическом распределении активов ЦБ указывает, что на Японию приходится 12,3% активов», – отмечает Исаков.