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ФНБ меняет доллары и евро на юани и иены

Минфин включил китайский юань и японскую иену в структуру ФНБ, снизив долю доллара и евро
Екатерина Шохина
Валютная структура ФНБ формируется из валют стран с низкой инфляцией  /TRUTH LEEM / REUTERS

«В валютную структуру средств ФНБ включены иена c долей 5% и китайский юань с долей 15%, доли доллара США и евро при этом сокращены с 45 до 35%», – сообщило Министерство финансов. В ведомстве поясняют, что эти изменения направлены на повышение доходности и диверсификацию инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. Минфин уточняет, что в феврале 2021 г. «завершил необходимые конверсионные операции» для приведения валютной структуры ФНБ к новым параметрам.

«Обсуждение изменения валютной структуры ликвидных активов ФНБ началось еще в 2019 г.», – напоминает главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. По его словам, одна из прагматических причин необходимости пересмотра состоит в том, чтобы нивелировать различие между валютной структурой международных резервов Банка России и ликвидных активов ФНБ. «По последним доступным данным, доля юаня в резервах Банка России составляет порядка 17,5% международных резервов за вычетом золота, доля активов, номинированных в иене, не раскрывается в явном виде, а включена в категорию «прочие», однако в географическом распределении активов ЦБ указывает, что на Японию приходится 12,3% активов», – отмечает Исаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных