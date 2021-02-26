Пандемия укрепила банковскую систему России

Он отметил явные различия нынешнего кризиса и кризиса 2015 г., когда после девальвации и последовавшего за нею спада экономики финансовый сектор сократился примерно на 7% – как и экономика в целом. Напротив, в 2020 г. падение показали все секторы экономики, кроме двух – финансов и здравоохранения. «Если в 2014–2015 гг. во многом именно финансовый сектор был одним из источников экономического спада, то в 2020 г. именно финансовый сектор не дал экономике упасть настолько сильно, насколько это могло бы быть», – считает Задорнов.