Пандемия укрепила банковскую систему России

Пандемия укрепила банковскую систему РоссииВ 2020 году именно финансовый сектор удержал экономику от более сильного падения
Банки пережили 2020 г. лучше, чем вся остальная экономика. В текущем году даже отмена регуляторных послаблений сможет лишь затормозить, но не остановить рост банковской системы, уверен президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
В подтверждение своего мнения он ссылается на данные о том, что даже в апреле – мае 2020 г. банковская система и сектор страхования потеряли всего 0,3% выручки, а за весь 2020 год финансовый сектор даже вырос. «Вся экономика сократилась, как считает Росстат, на 3,1–3,5%, финансовый сектор в целом показал рост выручки 8% год к году», – уточнил Задорнов.
Он отметил явные различия нынешнего кризиса и кризиса 2015 г., когда после девальвации и последовавшего за нею спада экономики финансовый сектор сократился примерно на 7% – как и экономика в целом. Напротив, в 2020 г. падение показали все секторы экономики, кроме двух – финансов и здравоохранения. «Если в 2014–2015 гг. во многом именно финансовый сектор был одним из источников экономического спада, то в 2020 г. именно финансовый сектор не дал экономике упасть настолько сильно, насколько это могло бы быть», – считает Задорнов.