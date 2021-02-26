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Пандемия укрепила банковскую систему России

В 2020 году именно финансовый сектор удержал экономику от более сильного падения
Елена Ведерина
В текущем году даже отмена регуляторных послаблений сможет лишь затормозить, но не остановить рост банковской системы, уверен президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. /Евгений Разумный / Ведомости

Банки пережили 2020 г. лучше, чем вся остальная экономика. В текущем году даже отмена регуляторных послаблений сможет лишь затормозить, но не остановить рост банковской системы, уверен президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

В подтверждение своего мнения он ссылается на данные о том, что даже в апреле – мае 2020 г. банковская система и сектор страхования потеряли всего 0,3% выручки, а за весь 2020 год финансовый сектор даже вырос. «Вся экономика сократилась, как считает Росстат, на 3,1–3,5%, финансовый сектор в целом показал рост выручки 8% год к году», – уточнил Задорнов.

Он отметил явные различия нынешнего кризиса и кризиса 2015 г., когда после девальвации и последовавшего за нею спада экономики финансовый сектор сократился примерно на 7% – как и экономика в целом. Напротив, в 2020 г. падение показали все секторы экономики, кроме двух – финансов и здравоохранения. «Если в 2014–2015 гг. во многом именно финансовый сектор был одним из источников экономического спада, то в 2020 г. именно финансовый сектор не дал экономике упасть настолько сильно, насколько это могло бы быть», – считает Задорнов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных