Москва первой из российских регионов выпустит зеленые облигации

«Зеленые облигации Москвы станут прорывом, это будет первый субфедеральный зеленый заем в истории России», – отмечает член совета директоров Национального рейтингового агентства, члена экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик. По ее словам, социально ответственное инвестирование (ESG-инвестирование, от Environmental, Social и Governance) сегодня набирает обороты во всем мире и ценные бумаги оцениваются не только по шкале доходности, но и по уровню влияния их эмитентов на экологию и общество. При условии прохождения определенной международной сертификации разместить зеленые бумаги удается по сниженной ставке, на внешнем рынке их покупают специализированные ESG-фонды.