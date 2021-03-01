Минцифры упрощает доступ к кредитам на цифровизацию

Минцифры упрощает доступ к кредитам на цифровизациюМинимальный размер кредита снижается с 25 до 5 млн рублей
Министерство цифрового развития предложило повысить доступность программы субсидирования процентных ставок по кредитам компаний на цифровизацию с применением российского ПО. Сейчас минимальный размер кредита ограничен 25 млн руб., а число банков, которые выдают такие кредиты, не превышает двух десятков. Изменения снизят нижний порог суммы кредита до 5 млн руб., что потенциально может расширить число заемщиков, в том числе за счет средних компаний.
Программа субсидирования процентной ставки на кредиты для цифровизации российских компаний работает с 2019 г. В прошлом году таких кредитов было выдано на 35 млрд руб., а конечная ставка процента по ним составляла от 1 до 5% годовых. Крупнейшим заемщиком в рамках программы оказалось ОАО «РЖД», которое получило кредитов с субсидированной ставкой на 8,9 млрд руб. для финансирования программ организации перевозок, управления инфраструктурой и создания нового поколения автоматизированных рабочих мест. «В число крупнейших заемщиков, которые уже воспользовались программой льготного кредитования Минцифры, также входят МТС, агропромышленный холдинг «Комос групп», электроэнергетическая компания «Т плюс», «Почта России», РЖД», – указывает замглавы Минцифры Максим Паршин.
Вместе со снижением минимальной суммы кредита Минцифры предлагает повысить долю отечественных решений в программе цифровизации с 60 до 70%. «Требование к использованию российских решений поддерживает наших разработчиков и стимулирует процессы импортозамещения. Таким образом, программа льготного кредитования Минцифры способствует решению нескольких стратегических, обозначенных президентом задач. Субсидия на текущий год позволит заключить кредитные соглашения на сумму до 40 млрд руб.», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом упрощаются требования к заявительной и отчетной документации и к кредитным организациям, которые могут выдавать такие кредиты, – в новой версии постановления отсутствует требование о наличии у банка не менее 20 млрд руб. собственных средств.
«Изменения должны привести к тому, что большее количество организаций смогут воспользоваться льготным кредитом, – считает руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов. – Возможно значимое увеличение числа потенциальных заемщиков за счет средних компаний. Но малым компаниям скорее эти меры будут по-прежнему недоступны».
Отметим, что далеко не все эксперты считают условие по минимальному размеру кредита обоснованным. «Такие ограничения приводят обычно к завышению сметы и приписыванию избыточных работ и услуг для попадания в программу», – указывает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг. Кроме того, на доступность программы окажут влияние условия получения кредитов в самих уполномоченных банках. «От требований этих уполномоченных банков и зависит в основном возможность получения кредитов по льготной ставке, – отмечает Кенигсберг. – С одной стороны, они выступают фильтром, с другой – если они заинтересованы получить субсидию, они должны помогать заемщику соответствовать этим критериям».