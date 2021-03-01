Минцифры упрощает доступ к кредитам на цифровизацию

Отметим, что далеко не все эксперты считают условие по минимальному размеру кредита обоснованным. «Такие ограничения приводят обычно к завышению сметы и приписыванию избыточных работ и услуг для попадания в программу», – указывает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг. Кроме того, на доступность программы окажут влияние условия получения кредитов в самих уполномоченных банках. «От требований этих уполномоченных банков и зависит в основном возможность получения кредитов по льготной ставке, – отмечает Кенигсберг. – С одной стороны, они выступают фильтром, с другой – если они заинтересованы получить субсидию, они должны помогать заемщику соответствовать этим критериям».