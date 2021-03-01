Упрощенный налоговый режим для владельцев КИК не стал массовым

Упрощенный налоговый режим для владельцев КИК не стал массовымВ ФНС поступило всего 260 заявлений на переход к уплате налога по фиксированной ставке
1 февраля 2021 г. налоговая служба закончила принимать заявления на переход к упрощенному режиму налогообложения от владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК). По нему полученная прибыль в целях НДФЛ фиксируется на три и пять лет в размере 38,46 млн руб. по итогам 2020 г. и 34 млн руб. на последующие налоговые периоды.
Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс в конце прошлого года. «Сжатые сроки представления первых уведомлений не повлияли на востребованность нового режима, – рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ФНС России. – Уже в 2021 г. более 260 физических лиц уплатят НДФЛ в отношении имеющихся у них КИК по упрощенным правилам».
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