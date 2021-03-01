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Упрощенный налоговый режим для владельцев КИК не стал массовым

В ФНС поступило всего 260 заявлений на переход к уплате налога по фиксированной ставке
Любовь Маврина
Новые правила налогообложения КИКов уже помогли ФНС увеличить поступления в бюджет /Евгений Разумный / Ведомости

1 февраля 2021 г. налоговая служба закончила принимать заявления на переход к упрощенному режиму налогообложения от владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК). По нему полученная прибыль в целях НДФЛ фиксируется на три и пять лет в размере 38,46 млн руб. по итогам 2020 г. и 34 млн руб. на последующие налоговые периоды.

Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс в конце прошлого года. «Сжатые сроки представления первых уведомлений не повлияли на востребованность нового режима, – рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ФНС России. – Уже в 2021 г. более 260 физических лиц уплатят НДФЛ в отношении имеющихся у них КИК по упрощенным правилам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных