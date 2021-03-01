Упрощенный налоговый режим для владельцев КИК не стал массовым

1 февраля 2021 г. налоговая служба закончила принимать заявления на переход к упрощенному режиму налогообложения от владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК). По нему полученная прибыль в целях НДФЛ фиксируется на три и пять лет в размере 38,46 млн руб. по итогам 2020 г. и 34 млн руб. на последующие налоговые периоды.