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Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

Ведомости

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением создать специальный налоговый режим для предприятий общественного питания для их поддержки в условиях пандемии и обнулить НДС, сообщила пресс-служба Титова.

«Для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения, так называемый «УСН-общепит» с прогрессивной шкалой», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Согласно инициативе, для предприятий с годовой выручкой до 800 млн руб. предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам «доходы» и «доходы минус расходы» соответственно), а для компаний с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. — 8% и 20% с увеличением допустимого числа работников.

Титов отметил, что для создания условий для роста предприятий общепита, в том числе перехода из категории микро- или малого бизнеса в разряд средних и крупных следует изменить налоговое регулирование, например, отменить НДС для предприятий отрасли или снизить его до 10%. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что именно таким налогом облагаются основные продовольственные товары, которые закупает общепит.

Реализация предложенных мер, по словам Титова, позволит поддержать отрасль во время пандемии и привлечь в нее новые инвестиции. Он напомнил, что с момента введения в кафе и ресторанах санитарных ограничений выручка предприятий в разные месяцы снижалась на 50% и более. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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