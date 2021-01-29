Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

Титов отметил, что для создания условий для роста предприятий общепита, в том числе перехода из категории микро- или малого бизнеса в разряд средних и крупных следует изменить налоговое регулирование, например, отменить НДС для предприятий отрасли или снизить его до 10%. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что именно таким налогом облагаются основные продовольственные товары, которые закупает общепит.