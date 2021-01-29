Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением создать специальный налоговый режим для предприятий общественного питания для их поддержки в условиях пандемии и обнулить НДС, сообщила пресс-служба Титова.
«Для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения, так называемый «УСН-общепит» с прогрессивной шкалой», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Согласно инициативе, для предприятий с годовой выручкой до 800 млн руб. предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам «доходы» и «доходы минус расходы» соответственно), а для компаний с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. — 8% и 20% с увеличением допустимого числа работников.
Титов отметил, что для создания условий для роста предприятий общепита, в том числе перехода из категории микро- или малого бизнеса в разряд средних и крупных следует изменить налоговое регулирование, например, отменить НДС для предприятий отрасли или снизить его до 10%. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что именно таким налогом облагаются основные продовольственные товары, которые закупает общепит.
Реализация предложенных мер, по словам Титова, позволит поддержать отрасль во время пандемии и привлечь в нее новые инвестиции. Он напомнил, что с момента введения в кафе и ресторанах санитарных ограничений выручка предприятий в разные месяцы снижалась на 50% и более.