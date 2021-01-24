Общепит предлагается освободить от НДС

Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Данная мера «позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период», связанный с действующими ограничениями, считает заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, эту инициативу уже поддержало Минэкономразвития РФ. Как отмечает заммэра, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. «Совершенно очевидно, что и 2021 г. нельзя будет назвать успешным для этой отрасли», – считает Ефимов.