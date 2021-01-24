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Общепит предлагается освободить от НДС

Это поможет выжить ресторанам и позволит снизить долю теневого сектора
Екатерина Шохина
Валерий Шарифулин / ТАСС

Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Данная мера «позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период», связанный с действующими ограничениями, считает заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, эту инициативу уже поддержало Минэкономразвития РФ. Как отмечает заммэра, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. «Совершенно очевидно, что и 2021 г. нельзя будет назвать успешным для этой отрасли», – считает Ефимов.

По оценкам международной консалтинговой компании JLL, в 2020 г. в центре Москвы закрылось 208 заведений общественного питания. «Но это то, что лежит на поверхности. На самом деле физически лишились бизнеса 40% предпринимателей. Кто-то отдал свое предприятие или большую долю другим, кто-то продал», – отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. «Уже по итогам I квартала 2020 г. убытки гостиниц и предприятий общественного питания города Москвы составили 11 млрд руб., а по итогам 2020 г. финансовые результаты могут быть отрицательными для 90% субъектов предпринимательства из указанных отраслей», – сообщила «Ведомостям» общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных