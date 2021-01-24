Общепит предлагается освободить от НДС

Общепит предлагается освободить от НДСЭто поможет выжить ресторанам и позволит снизить долю теневого сектора
Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Данная мера «позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период», связанный с действующими ограничениями, считает заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, эту инициативу уже поддержало Минэкономразвития РФ. Как отмечает заммэра, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. «Совершенно очевидно, что и 2021 г. нельзя будет назвать успешным для этой отрасли», – считает Ефимов.
По оценкам международной консалтинговой компании JLL, в 2020 г. в центре Москвы закрылось 208 заведений общественного питания. «Но это то, что лежит на поверхности. На самом деле физически лишились бизнеса 40% предпринимателей. Кто-то отдал свое предприятие или большую долю другим, кто-то продал», – отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. «Уже по итогам I квартала 2020 г. убытки гостиниц и предприятий общественного питания города Москвы составили 11 млрд руб., а по итогам 2020 г. финансовые результаты могут быть отрицательными для 90% субъектов предпринимательства из указанных отраслей», – сообщила «Ведомостям» общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова.