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Отток средств с депозитов становится угрозой для мелких и средних банков

В конкурентной борьбе за вкладчиков у них практически нет шансов
Михаил Сидоров
Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне продолжают забирать деньги из банков: в январе 61,5% банков зафиксировали отток средств населения. Год назад эта цифра была в полтора раза меньше (44,3%), следует из аналитического обзора рейтингового агентства «Эксперт РА».

В среднем снижение объема вкладов составило 1,5%, а без учета банков, в которых депозиты выросли, – 5,3%. «Такие оттоки пока не угрожают состоянию ликвидности банков, но обостряют конкурентную борьбу за клиентов, – утверждается в обзоре. – Отдельные игроки уже начали повышать ставки, но потенциал их роста ограничен рыночными индикаторами и потенциальным негативным влиянием на финансовые результаты».

При этом, отмечают аналитики «Эксперт РА», банки будут конкурировать за клиентов не только друг с другом, но и с игроками из других секторов финансового рынка, например брокерскими компаниями. «На смену ценовой конкуренции в очередной раз придет соревнование на уровне полноты и качества инфраструктуры проведения клиентских транзакций», – указывают они.

Вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков отмечает, что отток средств с вкладов во многом обусловлен резко ускорившейся в последние несколько месяцев инфляцией, что в сочетании с введением налога на доходность по депозитам сделало малопривлекательным сбережение по текущим ставкам. «Пока хороший запас ликвидности, продолжающийся рост текущих счетов и сдержанный спрос на кредиты дают банкам возможность откладывать повышение ставок, – объясняет Исаков. – Но мы ожидаем, что в условиях повышенной инфляции банкам придется начать плавно повышать ставки. Это может негативно сказаться на марже средних и маленьких игроков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных