Отток средств с депозитов становится угрозой для мелких и средних банков

Вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков отмечает, что отток средств с вкладов во многом обусловлен резко ускорившейся в последние несколько месяцев инфляцией, что в сочетании с введением налога на доходность по депозитам сделало малопривлекательным сбережение по текущим ставкам. «Пока хороший запас ликвидности, продолжающийся рост текущих счетов и сдержанный спрос на кредиты дают банкам возможность откладывать повышение ставок, – объясняет Исаков. – Но мы ожидаем, что в условиях повышенной инфляции банкам придется начать плавно повышать ставки. Это может негативно сказаться на марже средних и маленьких игроков».