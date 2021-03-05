Отток средств с депозитов становится угрозой для мелких и средних банков

Отток средств с депозитов становится угрозой для мелких и средних банковВ конкурентной борьбе за вкладчиков у них практически нет шансов
Россияне продолжают забирать деньги из банков: в январе 61,5% банков зафиксировали отток средств населения. Год назад эта цифра была в полтора раза меньше (44,3%), следует из аналитического обзора рейтингового агентства «Эксперт РА».
В среднем снижение объема вкладов составило 1,5%, а без учета банков, в которых депозиты выросли, – 5,3%. «Такие оттоки пока не угрожают состоянию ликвидности банков, но обостряют конкурентную борьбу за клиентов, – утверждается в обзоре. – Отдельные игроки уже начали повышать ставки, но потенциал их роста ограничен рыночными индикаторами и потенциальным негативным влиянием на финансовые результаты».
При этом, отмечают аналитики «Эксперт РА», банки будут конкурировать за клиентов не только друг с другом, но и с игроками из других секторов финансового рынка, например брокерскими компаниями. «На смену ценовой конкуренции в очередной раз придет соревнование на уровне полноты и качества инфраструктуры проведения клиентских транзакций», – указывают они.
Вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков отмечает, что отток средств с вкладов во многом обусловлен резко ускорившейся в последние несколько месяцев инфляцией, что в сочетании с введением налога на доходность по депозитам сделало малопривлекательным сбережение по текущим ставкам. «Пока хороший запас ликвидности, продолжающийся рост текущих счетов и сдержанный спрос на кредиты дают банкам возможность откладывать повышение ставок, – объясняет Исаков. – Но мы ожидаем, что в условиях повышенной инфляции банкам придется начать плавно повышать ставки. Это может негативно сказаться на марже средних и маленьких игроков».