К офшорным программистам присмотрится налоговая

НДФЛ может платить как работодатель, так и сотрудник, объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «В какой стране зарегистрирован работодатель и каким образом он платит своему сотруднику или подрядчику, будь то доллары, фунты, биткойны или кроличьи шкурки, совершенно неважно. У нас законом предусматривается возможность оплаты услуг путем передачи не только денежных средств, но и любого другого имущества. Криптовалюта с недавних пор у нас также признается имуществом, так что налог даже в этом случае должен уплачиваться».