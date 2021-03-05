К офшорным программистам присмотрится налоговая

К офшорным программистам присмотрится налоговаяМинцифры предлагает выравнять условия ведения бизнеса иностранных и российских компаний
Иностранные компании, нанимающие российских разработчиков программного обеспечения (ПО), могут обязать платить НДФЛ с их зарплат. Это следует из предложений, изложенных в плане стимулирования развития IT-отрасли Минцифры («Ведомости» ознакомились с копией документа). Соответствующая норма по замыслу разработчиков должна быть закреплена специальным законом (его проект планируется разработать к середине этого года). Мера призвана увеличить число «физических лиц, ведущих деятельность в области IT в правовом поле» и, соответственно, нарастить поступления от такой деятельности в бюджет, следует из документа. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
Предложение будет представлено на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, утверждают источники, знакомые с ходом обсуждения документа.
В пресс-службе Минцифры «Ведомостям» подтвердили, что такая мера действительно была предложена отраслью: «Она позволит выравнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране».
В других участвующих в разработке проекта ведомствах не стали отвечать на вопросы «Ведомостей».
В пресс-службе Чернышенко уточнили, что Минцифры еще не внесло в правительство план мер поддержки отрасли: «Пакет мер готовится в тесной связке с представителями отрасли, и в рамках обсуждения звучат самые разные предложения».
Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Плеханова Равиль Ахмадеев оценивает объем рынка услуг по созданию софта на экспорт примерно в $25 млрд. «Как минимум, 60% их себестоимости – зарплаты, поэтому НДФЛ с них может составить не менее $3 млрд», – посчитал эксперт. По курсу ЦБ на 5 марта это чуть более 220 млрд руб.
Для отечественного рынка компьютерных услуг в 2020 г. был характерен рост экспорта – в частности, только в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. он составил 25%, рассказывает Ахмадеев: «Индивидуальные российские разработчики на мировом IT-рынке делят ведущее место с программистами из КНР».
Часто в IT используются теневые схемы, когда расчеты не привязаны к местоположению налогоплательщика, – в результате подоходный налог он не платит вообще, говорит замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.
«Если судить по данным экспорта IT-услуг, то лидерами в привлечении частных российских программистов в дистанционном режиме являются США и страны ЕС, – рассказал «Ведомостям» президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. – Оплата производится на карты банков, которые имеют офисы в России, при этом не платятся никакие налоги. При введении НДФЛ с заработной платы самозанятых программистов стоимость их услуг увеличится на размер НДФЛ. Зато снизится риск предъявления налоговой инспекцией претензий к физическим лицам, получающим средства из-за рубежа при отсутствии договорных отношений с плательщиком».
Макаров подчеркивает, что с учетом снижения государством ставки налога на прибыль и ставки страховых взносов для компаний, разрабатывающих ПО в России, государство содействует переводу самозанятых программистов в легальное поле.
«Если инициатива по уплате НДФЛ иностранными работодателями будет принята, то иностранные компании, которые привлекают российских специалистов, будут работать с фрилансерами неофициально или будут заключать контракты с юрлицами», – прогнозирует гендиректор АО НКТ (разработчик «Р7-Офиса») Наталия Агафонова.
В России относительно невысока ставка подоходного налога для физлиц, что стимулирует российских программистов, нанятых зарубежными компаниями, работать дистанционно с сохранением статуса налогового резидента РФ, говорит юрист практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков: «Один из технически возможных способов администрирования доходов, получаемых из зарубежных источников, – анализ банковских счетов налогоплательщиков. Например, в рамках камеральной проверки налоговые органы могут запросить информацию об источнике происхождения денежных зачислений и доначислить НДФЛ с незадекларированного дохода». Но даже в этом случае подобные налоговые мероприятия невозможно автоматизировать так, чтобы НДФЛ уплачивался ежемесячно по факту выплаты заработной платы, говорит Горшков.
НДФЛ может платить как работодатель, так и сотрудник, объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «В какой стране зарегистрирован работодатель и каким образом он платит своему сотруднику или подрядчику, будь то доллары, фунты, биткойны или кроличьи шкурки, совершенно неважно. У нас законом предусматривается возможность оплаты услуг путем передачи не только денежных средств, но и любого другого имущества. Криптовалюта с недавних пор у нас также признается имуществом, так что налог даже в этом случае должен уплачиваться».
Будет ли IT-специалист исполнять свои налоговые обязательства – вопрос дисциплины и администрирования, подчеркивает Иккерт.
Поводом для поиска дополнительных источников доходов от зарубежного IT-сектора (в числе возможных мер обсуждается введение налога на компании, использующие персональные данные россиян для таргетирования рекламы, писали «Ведомости» 4 марта) стал налоговый маневр, предложенный в середине прошлого года президентом Владимиром Путиным. Он предполагает снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль – с 20 до 3%. Объем выпадающих доходов от снижения налогов с фонда оплаты труда в 2021 г. и до конца льготного периода ожидается на уровне 35 млрд руб. в год, еще по 7 млрд руб. ежегодно государство будет терять от снижения налога на прибыль, подсчитал ранее в колонке для Forbes управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.
Над путями компенсации выпадающих доходов чиновники думают давно. Например, летом прошлого года обсуждалась идея отмены льгот по НДС при продаже ПО. «По оценкам некоторых ведомств, дополнительные сборы от отмены льготы по НДС на ПО составят около 42,5 млрд руб. в год, утверждает Чачава. При таких параметрах налоговый маневр означает повышение, а не снижение налоговой нагрузки на отрасль, указывал он.