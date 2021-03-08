Россия справилась с кризисом лучше других стран

По оценкам Центра развития, падение российского ВВП в 2020 г. оказалось несколько хуже результата кризисного 2015 года (-2,0%), но заметно лучше 2009 г. (-7,8%). «Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX в. рецессии в мировой экономике: впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, при том что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», – подчеркивают аналитики. Они напоминают, что в прошлом году наш экспорт упал на рекордные с 1996 г. 5,1%, что было вызвано ограничением международного сообщения и беспрецедентным сокращением нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+.