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Россия справилась с кризисом лучше других стран

Помогли бюджетное правило и грамотная господдержка экономики, считают в НИУ ВШЭ
Екатерина Шохина
Фармацевтическая индустрия смогла подняться на пандемии /Евгений Разумный / Ведомости

Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике, отмечают специалисты института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Они подчеркивают, что «эксперты ожидали по России худшей динамики».

По оценкам Центра развития, падение российского ВВП в 2020 г. оказалось несколько хуже результата кризисного 2015 года (-2,0%), но заметно лучше 2009 г. (-7,8%). «Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX в. рецессии в мировой экономике: впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, при том что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», – подчеркивают аналитики. Они напоминают, что в прошлом году наш экспорт упал на рекордные с 1996 г. 5,1%, что было вызвано ограничением международного сообщения и беспрецедентным сокращением нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных