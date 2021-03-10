Долги россиян по кредитным картам обновили рекорд

Долги россиян по кредитным картам обновили рекордК ноябрю кредитный долг достиг максимального значения в 1,647 трлн рублей
В кризисном 2020 году объем задолженности по кредитным картам вырос до рекордного значения, превысив 1,64 трлн руб., подсчитали аналитики «Тинькофф банка». При этом темпы роста задолженности существенно замедлились: с рекордных 21,8% в 2019 г. до 1,6%.
«Скромный рост по итогам года, конечно, объясняется пандемией – наращивать кредитный портфель в условиях ограничений и неопределенности рискованно, – комментируют в «Тинькофф банке». – Но в последние месяцы 2020 г. рынок показывал более позитивную динамику роста».
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