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Долги россиян по кредитным картам обновили рекорд

К ноябрю кредитный долг достиг максимального значения в 1,647 трлн рублей
Михаил Сидоров
На рынке кредитных карт активные операции осуществляли крупные розничные банки /Евгений Разумный / Ведомости

В кризисном 2020 году объем задолженности по кредитным картам вырос до рекордного значения, превысив 1,64 трлн руб., подсчитали аналитики «Тинькофф банка». При этом темпы роста задолженности существенно замедлились: с рекордных 21,8% в 2019 г. до 1,6%.

«Скромный рост по итогам года, конечно, объясняется пандемией – наращивать кредитный портфель в условиях ограничений и неопределенности рискованно, – комментируют в «Тинькофф банке». – Но в последние месяцы 2020 г. рынок показывал более позитивную динамику роста».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных