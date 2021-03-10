Долги россиян по кредитным картам обновили рекорд

В кризисном 2020 году объем задолженности по кредитным картам вырос до рекордного значения, превысив 1,64 трлн руб., подсчитали аналитики «Тинькофф банка». При этом темпы роста задолженности существенно замедлились: с рекордных 21,8% в 2019 г. до 1,6%.