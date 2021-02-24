Россиянам все сложнее платить по кредитам

За кризисный год россияне стали хуже обслуживать банковские займы, а клиенты микрофинансовых организаций (МФО), имеющие кредитные карты, вынуждены брать займы на погашение ежемесячных платежей. По расчетам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля ежемесячных доходов, которую граждане направляют на погашение просроченных долгов, не превышает 10%, в то время как до начала пандемии она составляла около 20%. При этом количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.