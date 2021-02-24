Россиянам все сложнее платить по кредитам

Россиянам все сложнее платить по кредитамТемпы роста количества должников с просроченными потребкредитами за год удвоились
За кризисный год россияне стали хуже обслуживать банковские займы, а клиенты микрофинансовых организаций (МФО), имеющие кредитные карты, вынуждены брать займы на погашение ежемесячных платежей. По расчетам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля ежемесячных доходов, которую граждане направляют на погашение просроченных долгов, не превышает 10%, в то время как до начала пандемии она составляла около 20%. При этом количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.
В НАПКА подсчитали, что около 80% должников просрочили один долг, 15% – два, 3,5% заемщиков вовремя не вносили платежи по трем ссудам, а еще 1,5% – как минимум по четырем. По оценке аналитиков ассоциации, при обслуживании одной задолженности просрочка возникает в 10% случаев, двух ссуд – уже в 15%, трех – почти в 30%. Если же речь идет о четырех кредитах, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.