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Россиянам все сложнее платить по кредитам

Темпы роста количества должников с просроченными потребкредитами за год удвоились
Михаил Сидоров
Около 80% должников просрочили один долг, 15% – два, 3,5% заемщиков вовремя не вносили платежи по трем ссудам, а еще 1,5% – как минимум по четырем /АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

За кризисный год россияне стали хуже обслуживать банковские займы, а клиенты микрофинансовых организаций (МФО), имеющие кредитные карты, вынуждены брать займы на погашение ежемесячных платежей. По расчетам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля ежемесячных доходов, которую граждане направляют на погашение просроченных долгов, не превышает 10%, в то время как до начала пандемии она составляла около 20%. При этом количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.

В НАПКА подсчитали, что около 80% должников просрочили один долг, 15% – два, 3,5% заемщиков вовремя не вносили платежи по трем ссудам, а еще 1,5% – как минимум по четырем. По оценке аналитиков ассоциации, при обслуживании одной задолженности просрочка возникает в 10% случаев, двух ссуд – уже в 15%, трех – почти в 30%. Если же речь идет о четырех кредитах, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных