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В ЦБ оценили уровень долговой нагрузки россиян по ипотеке и потребкредитам

Ведомости

Россияне в четвертом квартале 2020 г. направляли на платежи по потребительским кредитам в среднем 61% доходов, на платежи по ипотеке — 56%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.

В регуляторе отметили, что с начала 2020 г. долговая нагрузка граждан по ипотеке улучшилась на 4 п.п. Данилова рассказала, что жители России стали более ответственно относиться к ипотеке. Доля кредитов на покупку жилья, которые были выданы закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале 2020 года до 19% в третьем квартале, однако в четвертом квартале выросла до 22%. 

«Это может быть связано с тем, что это более крупные кредиты и банки более консервативны при их предоставлении, кроме того, именно в этом сегменте банки в первую очередь совершенствуют расчет ПДН (показателя долговой нагрузки. — Ведомости)», — пояснила Данилова.

Ранее Центробанк сообщил, что планирует обсудить ограничение выдачи кредитов и микрозаймов людям с высокой долговой нагрузкой. В конце сентября аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что объем просроченных потребительских кредитов россиян к августу вырос до максимума 2018 г. Впрочем, на фоне пандемии банки и без ограничений со стороны ЦБ стали сокращать выдачу займов.

Так, в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что в 2020 г. российские кредитные организации одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты, что является минимальным за три года значением. В связи с этим общий объем выдачи потребкредитов сократился более чем на четверть.

Ранее по теме: ЦБ заявил о намерении запретить выдачу займов закредитованным гражданам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных