В ЦБ оценили уровень долговой нагрузки россиян по ипотеке и потребкредитам

В регуляторе отметили, что с начала 2020 г. долговая нагрузка граждан по ипотеке улучшилась на 4 п.п. Данилова рассказала, что жители России стали более ответственно относиться к ипотеке. Доля кредитов на покупку жилья, которые были выданы закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале 2020 года до 19% в третьем квартале, однако в четвертом квартале выросла до 22%.