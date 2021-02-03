В ЦБ оценили уровень долговой нагрузки россиян по ипотеке и потребкредитам
Россияне в четвертом квартале 2020 г. направляли на платежи по потребительским кредитам в среднем 61% доходов, на платежи по ипотеке — 56%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.
В регуляторе отметили, что с начала 2020 г. долговая нагрузка граждан по ипотеке улучшилась на 4 п.п. Данилова рассказала, что жители России стали более ответственно относиться к ипотеке. Доля кредитов на покупку жилья, которые были выданы закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале 2020 года до 19% в третьем квартале, однако в четвертом квартале выросла до 22%.
«Это может быть связано с тем, что это более крупные кредиты и банки более консервативны при их предоставлении, кроме того, именно в этом сегменте банки в первую очередь совершенствуют расчет ПДН (показателя долговой нагрузки. — Ведомости)», — пояснила Данилова.
Ранее Центробанк сообщил, что планирует обсудить ограничение выдачи кредитов и микрозаймов людям с высокой долговой нагрузкой. В конце сентября аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что объем просроченных потребительских кредитов россиян к августу вырос до максимума 2018 г. Впрочем, на фоне пандемии банки и без ограничений со стороны ЦБ стали сокращать выдачу займов.
Так, в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что в 2020 г. российские кредитные организации одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты, что является минимальным за три года значением. В связи с этим общий объем выдачи потребкредитов сократился более чем на четверть.