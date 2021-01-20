ЦБ заявил о намерении запретить выдачу займов закредитованным гражданам
Банк России займется сбором и анализом предложений участников финансового рынка относительно целесообразности введения на законодательном уровне ограничения на выдачу кредитов и микрозаймов гражданам с высоким уровнем долговой нагрузки. Об этом говорится в «дорожной карте» на два предстоящих года, опубликованной пресс-службой регулятора.
«Дорожная карта на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки», — рассказали в ЦБ.
Новые меры направлены на то, чтобы дестимулировать банки и микрофинансовые организации выдавать займы гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Этот показатель отражает, какой процент своего дохода человек направляет на погашение кредитов ежемесячно. Наиболее высокорискованными являются те, чей ПДН превышает 80%.
ЦБ также планирует усовершенствовать механизм расчета ПДН в связи с реформой института бюро кредитных историй. О модернизации их работы регулятор сообщил в конце июля 2020 г. Кроме того, изменится методика расчета среднемесячного дохода заемщика.
Данные меры нацелены на минимизацию системных рисков для финансовой системы России. Предполагается, что данная работа будет завершена в четвертом кварте этого года.
Ранее, в конце сентября, аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» посчитали, что объем просроченных потребительских кредитов россиян к августу вырос до максимума 2018 г. Впрочем, на фоне пандемии банки и без ограничений со стороны ЦБ стали сокращать выдачу займов. Так, в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что в 2020 г. российские кредитные организации одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты, что является минимальным за три года значением. В связи с этим общий объем выдачи потребкредитов сократился более чем на четверть.