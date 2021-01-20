Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

ЦБ заявил о намерении запретить выдачу займов закредитованным гражданам

Ведомости

Банк России займется сбором и анализом предложений участников финансового рынка относительно целесообразности введения на законодательном уровне ограничения на выдачу кредитов и микрозаймов гражданам с высоким уровнем долговой нагрузки. Об этом говорится в «дорожной карте» на два предстоящих года, опубликованной пресс-службой регулятора.

«Дорожная карта на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки», — рассказали в ЦБ.

Новые меры направлены на то, чтобы дестимулировать банки и микрофинансовые организации выдавать займы гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Этот показатель отражает, какой процент своего дохода человек направляет на погашение кредитов ежемесячно. Наиболее высокорискованными являются те, чей ПДН превышает 80%.

ЦБ также планирует усовершенствовать механизм расчета ПДН в связи с реформой института бюро кредитных историй. О модернизации их работы регулятор сообщил в конце июля 2020 г. Кроме того, изменится методика расчета среднемесячного дохода заемщика.

Данные меры нацелены на минимизацию системных рисков для финансовой системы России. Предполагается, что данная работа будет завершена в четвертом кварте этого года.

Ранее, в конце сентября, аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» посчитали, что объем просроченных потребительских кредитов россиян к августу вырос до максимума 2018 г. Впрочем, на фоне пандемии банки и без ограничений со стороны ЦБ стали сокращать выдачу займов. Так, в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что в 2020 г. российские кредитные организации одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты, что является минимальным за три года значением. В связи с этим общий объем выдачи потребкредитов сократился более чем на четверть.

Ранее по теме: Объем выдачи потребкредитов в России сократился на четверть

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных