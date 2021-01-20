ЦБ заявил о намерении запретить выдачу займов закредитованным гражданам

Ранее, в конце сентября, аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» посчитали, что объем просроченных потребительских кредитов россиян к августу вырос до максимума 2018 г. Впрочем, на фоне пандемии банки и без ограничений со стороны ЦБ стали сокращать выдачу займов. Так, в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что в 2020 г. российские кредитные организации одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты, что является минимальным за три года значением. В связи с этим общий объем выдачи потребкредитов сократился более чем на четверть.